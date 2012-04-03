В Москве построят кинотеатр из старых деревянных поддонов В середине апреля во дворе на улице Алабяна появится передвижной кинотеатр, собранный из палет, — показывать там будут документальные фильмы об экологии и устройстве городов.
С 16 по 20 апреля обычный двор на улице Алабяна превратится в кинотеатр под открытым небом — проект под названием On The Way организует компания BBBspaces Антона Кириллина и Марии Игнатьевой. Они хотят построить в московском дворе небольшой городок из дощатых ящиков-поддонов, так называемых палет, сообщает газета «Московские новости».
BBBspaces специализируются на строительстве разных объектов для парков и зон отдыха. Причем в сооружениях они используют довольно необычные материалы, которые в другой ситуации можно назвать мусором. «Мы придумали концепцию так называемого мыльного пузыря. На некоторое время где-то возникает открытое пространство, а потом исчезает», — объясняет Антон.
В программе кинодвора документальные фильмы, так или иначе связанные с экологической тематикой и городским устройством. Откроет программу 17 апреля фильм «Трансформация Боготы» об истории столицы Колумбии, которая усилиями двух мэров, Антанаса Мокуса и Энрике Пеньялосы, всего за двадцать лет прошла путь от полного упадка к устойчивому развитию. На следующий день покажут ленту «Овеществление» Гэри Хастуита о том, как промышленные дизайнеры создают вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Третий фильм, «Заговор лампочки. Купить-выбросить-купить» Козимы Данноритцера, объяснит, почему лампочки перегорают так предательски часто.
Впрочем, киносеансами команда On The Way не ограничится. «Мы собираемся повесить писсуар с надписью „Здесь вам не туалет“, чтобы привлечь внимание к извечной проблеме дворов. У нас будут шахматы из деревяшек и другие активности», — рассказывает Антон Кириллин.
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Для перевозного кинотеатра понадобится 70 палет — большую часть команда собрала прямо под окнами своего офиса на территории завода «Пластик». Инициативу On The Way, кстати, уже поддержали чиновники, и следующим проектом команды станет площадка из поддонов для форума молодых предпринимателей в САО.
Комментарии
где кинотеатр то?
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