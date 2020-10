С 16 по 20 апреля обычный двор на улице Алабяна превратится в кинотеатр под открытым небом — проект под названием On The Way организует компания BBBspaces Антона Кириллина и Марии Игнатьевой. Они хотят построить в московском дворе небольшой городок из дощатых ящиков-поддонов, так называемых палет, сообщает газета «Московские новости».

BBBspaces специализируются на строительстве разных объектов для парков и зон отдыха. Причем в сооружениях они используют довольно необычные материалы, которые в другой ситуации можно назвать мусором. «Мы придумали концепцию так называемого мыльного пузыря. На некоторое время где-то возникает открытое пространство, а потом исчезает», — объясняет Антон. В программе кинодвора документальные фильмы, так или иначе связанные с экологической тематикой и городским устройством. Откроет программу 17 апреля фильм «Трансформация Боготы» об истории столицы Колумбии, которая усилиями двух мэров, Антанаса Мокуса и Энрике Пеньялосы, всего за двадцать лет прошла путь от полного упадка к устойчивому развитию. На следующий день покажут ленту «Овеществление» Гэри Хастуита о том, как промышленные дизайнеры создают вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Третий фильм, «Заговор лампочки. Купить-выбросить-купить» Козимы Данноритцера, объяснит, почему лампочки перегорают так предательски часто. Впрочем, киносеансами команда On The Way не ограничится. «Мы собираемся повесить писсуар с надписью „Здесь вам не туалет“, чтобы привлечь внимание к извечной проблеме дворов. У нас будут шахматы из деревяшек и другие активности», — рассказывает Антон Кириллин.

В Москве создадут сеть дешевых кинотеатров Кинотеатр «Пушкинский» отдадут мюзиклам 8 кинотеатров под открытым небом

Для перевозного кинотеатра понадобится 70 палет — большую часть команда собрала прямо под окнами своего офиса на территории завода «Пластик». Инициативу On The Way, кстати, уже поддержали чиновники, и следующим проектом команды станет площадка из поддонов для форума молодых предпринимателей в САО.

Фотография на обложке: Flickr