Это часть 2 статьи Жилищного... ну, не кодекса, а так, недоразумения. Или, как сказали бы киношники, сиквел. В конце января я пожаловалась на неубранный возле подъезда/парадной снег через портал «Наш Санкт-Петербург». Подробное изложение истории — по ссылке. Если же вкратце: коммунальщики пару раз позвонили, уточнили адреса, свалили вину на нерадивых автомобилистов. Казалось бы, конец фильма.

Но, как говорит голос за кадром в мультике «Падал прошлогодний снег», «он и в третий раз ходил за ёлкой». Спустя несколько дней с незнакомого номера поступил третий звонок от уже знакомой барышни (техник участка ЖКС): она снова хотела уточнить адрес, который мы с ней уже дважды обсудили.

Надо отметить, в этот день, выглянув в окно, я не поверила своим глазам: проход к нашей парадной очистили от снега так, будто здесь живут сыновья Полтавченко и Матвиенко, а не несколько десятков граждан с зарплатой ниже среднего. Посреди снежных взгорков зиял девственный — ни снежинки — асфальт; и даже под наглухо припаркованными у подъезда машинами было чисто. Я больше 14 лет прожила в этой девятиэтажке на Северном — моей ровеснице — но такое видела впервые.

Поэтому когда спустя полчаса с очередного незнакомого номера мне позвонил мужчина и приятным молодым голосом представился как начальник — далее последовала неразборчивая аббревиатура — Игорь, я имела самый благостный настрой. Только сперва уточнила: «Простите, я не услышала — вы начальник жилкомсервиса?»

«Что вы, к сожалению, пока нет», — льстиво рассмеялся мой собеседник из конторы-аббревиатуры ГКУ ЖА. И тут же перешёл в наступление: «Юлечка, хочу вас попросить убрать жалобу с сайта».

Опешив от фамильярности и наглости, я позабыла все приличные ситуации слова и лишь промычала в ответ: «Э-э-э что? Допустим, уберу — а дальше? Снег так же прекрасно и впредь будете чистить?»

«Ну, — ответил Игорь, — я вам с личного мобильного звоню, если проблемы будут — обращайтесь».

Интересный момент: структура устройства «Нашего Санкт-Петербурга», к несчастью для адресатов жалоб, не предполагает опции «удалить обращение». Адресат жалобы может лишь принять её к рассмотрению, если обращение обоснованное — произвести действия по устранению нарушения и затем отчитаться перед адресантом жалобы, то есть мной — в рамках всё того же портала, без душещипательных бесед по телефону. Далее адресант (я) могу ответить на вопрос, удовлетворена ли ответом, кликнув в нужном разделе «да» или «нет».

Об этом я и сообщила Игорю, поблагодарив за уборку снега и выказав готовность идти навстречу нуждам коммунальщиков, но в рамках придуманной не мной процедуры. «А знаете что, — нашёлся начальник, — давайте вы пришлёте расписку в том, что претензий к нам не имеете». Приличные ситуации слова возникли в голове сразу, но высказать их помешало воспитание. «Нет, знаете, не пришлю», — сухо ответила я. Дальше диалог как-то не заладился.

«А почему ты не хочешь написать им, что довольна, если ты довольна?» — спросила у меня знакомая. С точки зрения самих коммунальщиков мой отказ, видимо, и вовсе выглядел отчаянным жлобством. «Но, — защищаюсь, — я не хочу, чтобы эта уборка стала разовой акцией. Кроме того, такое поведение коммунальщиков — в принципе нездоровое».

Мой случай — не единственный, скорее системный. Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански рассказывал, как пытался протестировать портал «Наш Санкт-Петербург», когда он только появился: звонок из жилконторы поступил моментально, просили всё о том же — убрать жалобу. Другая моя знакомая однажды лично отнесла заявление в жилконтору: не устраивали качество уборки в подъезде (вернее отсутствие таковой), а также несколько мёртвых деревьев во дворе, готовых сверзиться если не на головы, то в окна жильцов. Реакция ошеломила: знакомая рассказывала, что уборщица и техник участка ломились в квартиру, заставили подписать бумагу об отсутствии претензий, а потом месяц слали в спину проклятья. И ровно столько же в подъезде убирали — а потом всё вернулось на круги (ада) своя. Телефонный прессинг моего ГКУ ЖА по сравнению с этой историей — милое хулиганство.

Почему коммунальщики обрабатывают недовольных жильцов, топорно давят на психику, гася зачатки желания повлиять на ситуацию с уборкой, можно догадаться: чтобы от начальства не влетело. Почему вместо интриг и манипуляций не взять и не сделать работу на славу, а потом ещё много раз (а лучше всегда) — понять труднее. Может быть, есть тайный кодекс жилищника, согласно которому не комильфо идти на поводу у желаний жильцов?

...На следующий день я получила официальные ответы от коммунальщиков на портале «Санкт-Петербург»: «Территория убрана, фотофиксация прилагается». И действительно, на снимках с разных ракурсов, тщательно, были запечатлены плоды уборки. «Удовлетворены ли вы ответом?» — спросил у меня сайт. Я нажала «да».

С тех пор прошло две недели. Все подходы к парадной исправно чистят. Я не нарадуюсь. Шагаю как звезда по красной дорожке — ровно до соседнего двора. Там — лёд, снег, грязь, депрессия. И в другом дворе — тоже. А на автобусной остановке — вообще беда: в неё, кажется, впала Нева и моментально почернела. Думаю, может, и на это безобразие жалобу отправить?