Совет по сохранению культурного наследия не одобрил проект компании «Плаза Лотос Групп», подконтрольной братьям Михаилу и Борису Зингаревичам, по приспособлению здания Конюшенного ведомства под апарт-отель. Таким образом, Совет поддержал вице-губернатора Марата Оганесяна, который ранее отказал инвестору в уже утверждённой перестройке галерей Конюшенного ведомства. Об этом пишет Dp.ru.

Инвестор представил на заседании Совета изменённый проект перестройки: общее число апартаментов в комплексе сократили с 70 до 59. Но и новый проект не устроил большинство членов Совета. Это означает, что проект нужно переделывать.

По словам Оганесяна, если инвестор примет решение отказаться от проекта, ему вернут средства. «Плаза Лотос Групп» планирует вложить в проект 6,5 миллиарда рублей.