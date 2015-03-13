В публичных местах Петербурга, в том числе на станциях метро, установят пункты приёма и выдачи библиотечных книг. Как рассказал The Village заведующий сектором информационных технологий библиотеки имени В. В. Маяковского Антон Жандаров, проект могут запустить в начале 2016 года.

Внешне библиотечные пункты будут похожи на почтовые ящики. Читатель, взяв книгу в любой библиотеке города, сможет оставить её в ближайшем пункте приёма. Радиометка на книге будет считана, и в едином электронном билете читателя появится отметка о сдаче. Также в этом устройстве можно будет заказать книгу из любой библиотеки и, придя на следующий день, получить её.

По словам Антона Жандарова, с технической точки зрения сервис готов к внедрению, однако на данный момент есть проблемы с логистикой. «Мы пока не можем получить транспорт, который будет все эти книги развозить», — пояснил Жандаров.

Проект нацелен на максимальную автоматизацию выдачи бумажных книг в Петербурге.