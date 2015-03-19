Город19 марта 2015
Петербуржцы просят Полтавченко спасти город от пыли В интернете идёт сбор подписей под петицией с требованием спасти Петербург от пыли
На сайте Change.org идёт сбор подписей под петицией с требованием спасти город от пыли. Петиция адресована губернатору Георгию Полтавченко. На данный момент под обращением собрано более 1,5 тысячи подписей.
Автор петиции Даниил Бакшун требует от губернатора наладить ежедневную влажную уборку улиц и дворов, ужесточить контроль за чистотой грузового автотранспорта, привлечь ГИБДД для усиления надзора за припаркованными на газонах машинами.
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