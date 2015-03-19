На сайте Change.org идёт сбор подписей под петицией с требованием спасти город от пыли. Петиция адресована губернатору Георгию Полтавченко. На данный момент под обращением собрано более 1,5 тысячи подписей.

Автор петиции Даниил Бакшун требует от губернатора наладить ежедневную влажную уборку улиц и дворов, ужесточить контроль за чистотой грузового автотранспорта, привлечь ГИБДД для усиления надзора за припаркованными на газонах машинами.