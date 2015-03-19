Солнечное затмение 20 марта можно будет наблюдать с крыши «Лофт Проекта Этажи» на Лиговском проспекте, 74. Об этом сообщается в группе события «ВКонтакте».

Стоимость входа — 250 рублей (с 09:00 до 11:00 — бесплатно). Начало мероприятия в 12:05, пик солнечного затмения придётся на 13:13. Всем пришедшим выдадут специальные стекла для наблюдения затмения.

Также наблюдать за затмением можно будет в телескопы на севере Петербурга. Мероприятие организует магазин оптической техники «Четыре глаза». Встреча намечена на 12:00 на улице Шостаковича (рядом с памятником композитору). Телескоп с солнечным фильтром будет предоставлен бесплатно.