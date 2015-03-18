Начнём с того, что, скорее всего, в Петербурге сегодня вечером ничего видно не будет. Сегодня рано утром с нами связывалась «Русская служба новостей» — я им озвучил вчерашние данные: тогда действительно казалось, что сегодня вечером ещё сохранится высокая интенсивность и можно будет наблюдать явление. Следить за данными можно, например, по этой ссылке.

Вероятность возникновения полярного сияния всегда есть, даже в наших широтах. Вопрос лишь в том, мала она или велика. Вчера вечером явление было достаточно большое, поэтому любители астрономии мёрзли часами, вглядываясь в звёздное небо, и, слава богу, были вознаграждены. Сегодня я бы никому не рекомендовал ждать: чего-то необычного происходить не должно.

Полярное сияние — достаточно редкое для Петербурга явление. Возникло оно из-за того, что к нам от Солнца пришло гораздо больше заряженных частиц, чем обычно. Поэтому немного изменилась магнитосфера и стал возможным процесс вхождения этих заряженных частиц в атмосферу нашей планеты.