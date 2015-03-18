Учёные — про северное сияние и солнечное затмение в Петербурге Представители Пулковской обсерватории и Петербургского планетария — о том, увидим ли мы полярное сияние и сегодня вечером, а также о том, можно ли будет сфотографировать солнечное затмение 20 марта
На этой неделе Петербург, как и многие другие города мира, переживает сразу два впечатляющих явления. Накануне вечером горожане нон-стоп выкладывали в Instagram снимки редкого для наших широт полярного сияния. В пятницу, 20 марта, мы, вероятно, сможем наблюдать солнечное затмение. The Village поговорил с представителями Пулковской обсерватории и Петербургского планетария о том, откуда можно будет увидеть северное сияние сегодня и как на нас отразится пятничное затмение.
Сергей Колеватов
лектор Петербургского планетария
Начнём с того, что, скорее всего, в Петербурге сегодня вечером ничего видно не будет. Сегодня рано утром с нами связывалась «Русская служба новостей» — я им озвучил вчерашние данные: тогда действительно казалось, что сегодня вечером ещё сохранится высокая интенсивность и можно будет наблюдать явление. Следить за данными можно, например, по этой ссылке.
Вероятность возникновения полярного сияния всегда есть, даже в наших широтах. Вопрос лишь в том, мала она или велика. Вчера вечером явление было достаточно большое, поэтому любители астрономии мёрзли часами, вглядываясь в звёздное небо, и, слава богу, были вознаграждены. Сегодня я бы никому не рекомендовал ждать: чего-то необычного происходить не должно.
Полярное сияние — достаточно редкое для Петербурга явление. Возникло оно из-за того, что к нам от Солнца пришло гораздо больше заряженных частиц, чем обычно. Поэтому немного изменилась магнитосфера и стал возможным процесс вхождения этих заряженных частиц в атмосферу нашей планеты.
Фотографы, даже профессиональные, не смогут снять затмение без специального светофильтра, иначе, скорее всего, будут проблемы
с матрицей камеры
Это скорее разовое явление. Мы знаем, что активность Солнца циклична, понятно, что иногда возникают некие всплески, которые дают ощутимые эффекты для нашей планеты. Для землян — если говорить о каком-то ближайшем будущем — данное явление свою роль уже сыграло: магнитное поле нашей планеты вчера претерпело изменения, поэтому особо чувствительные люди сегодня не один раз говорили мне, что не очень хорошо себя чувствуют.
А теперь о солнечном затмении 20 марта. Луна на 78 % перекроет диск Солнца, то есть полного солнечного затмения, конечно, не будет — но, тем не менее, явление достаточно зрелищное. Единственное, говорят, в нашем городе будет облачно — в таком случае, боюсь, мало что получится увидеть. Впрочем, нам повезло в том, что максимальная фаза затмения придётся на 13:12 — соответственно, Солнце будет в самой высокой точке на этот день. Длиться явление будет почти два часа. Если облака хоть чуть-чуть рассеются, что-то мы всё же увидеть сможем.
Фотографы, даже профессиональные, не смогут снять затмение без специального светофильтра: иначе, скорее всего, будут проблемы с матрицей камеры. На обычную мыльницу или в Instagram что-то зрелищное тоже вряд ли получится снять.
В последний раз солнечное затмение из Петербурга можно было наблюдать 1 августа 2008 года.
Сергей Смирнов
старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории
В Петербурге не самая большая вероятность наблюдений полярного сияния. На этот раз удивительно получилось: зона особенно больших сияний сместилась южнее по нашему восточному полушарию. Сейчас надо следить за лентой новостей, но не астрономических, а геофизических сайтов: Физический институт имени Лебедева, Институт земного магнетизма — они дают графики и состояния на данный момент.
Петербург — с его запылённостью центра города, с засветкой фонарей — конечно, очень сильно проигрывает Ленинградской области, где в каких-то районах вероятность сегодня вечером увидеть сияние гораздо больше. Наблюдать лучше из тех районов, где темно, но по широте трудно подсказать.
Астрономы, наблюдающие Солнце, в том числе в пулковские телескопы и в телескопы нашего филиала на горной астрономической станции рядом с Кисловодском, фиксируют в последнюю неделю очень высокую солнечную активность. Причём зона проявления этой активности достаточно широкая, каждое из пятен на Солнце достаточно велико, и все вместе они образовали интереснейшую конфигурацию — порядковый её номер 2 297. Это целый комплекс проявлений солнечной активности, вызванных аномально высокими магнитными полями на Солнце и соответствующими выбросами корональной массы во внешнее пространство. Куда они уйдут? В сторону Земли или совсем другую? Чаще всего маленький экранчик нашей Земли не ловит ничего. Но иногда прямо на Землю приходится удар космической бури, солнечного ветра. Однако Земля, как выяснилось за последние полвека, кроме защитной оболочки воздуха, атмосферы, имеет магнитную защитную броню — магнитосферу. Она деформируется, пульсирует, кипит, но защищает нас.
Изменения магнитного поля, радиации, погоды — всё, что вызвано солнечным ветром, — нас тренируют. И поэтому люди с хорошим здоровьем от бурь только лучше себя чувствуют. А вот людям с дефектами здоровья (сердечно-сосудистой, нервной системы) нужно быть осторожными после вспышек на Солнце.
Солнечное затмение в Петербурге 20 марта мы если и не увидим из-за пасмурной погоды, то обязательно заметим. Человек — психофизиологическая электромагнитная машина
Музыка полярного сияния — наиболее эффектная иллюстрация связи космоса и Земли. Через магнитные поля космического пространства, земную магнитосферу, мы воспринимаем дыхание Солнца.
Полярные сияния в Петербурге бывали раньше. Мне удавалось наблюдать зелёные и белые оттенки полярных сияний. Мои коллеги в сегодняшнем разговоре тоже вспомнили, как наблюдали красноватые занавеси на небосводе. Иногда это смыкается с очень красивыми эффектами закатов и рассветов.
Солнечное затмение в Петербурге 20 марта мы если и не увидим из-за пасмурной погоды, то обязательно заметим. Человек — психофизиологическая электромагнитная машина. Даже если мы не смотрим прямо на Солнце, мы воспринимаем его воздействие. Другое дело, что обычно мы не обращаем внимания, значительно более яркие для нас события — речь собеседника, звуки движущегося транспорта и так далее.
В середине дня 20 марта пронаблюдайте за своей реакцией и реакцией домашних животных. Так ли будут сонливы кошки, как обычно в середине дня — или у них будет какое-то беспокойство?
Затмение начнётся около 12:00 по московскому времени, середина его — когда в Петербурге будет закрыто три четверти солнечного диска — придётся примерно на 13:15. И ещё один час заслонка Луны будет уходить прочь с Солнца. Нужно быть очень осторожными и не задерживать взгляд на ясном небе, глядя на Солнце, потому что буквально за считанные секунды можно повредить зрение. Нужно следить за детьми, чтобы они этим не увлекались. Солнцезащитные очки обычно плохо проверены: неизвестно, какие излучения они пропускают, а какие нет. Поэтому хорошо бы использовать не их, а закопчённое стекло. Раньше использовали как фильтр засвеченную фотоплёнку.
В этот раз вообще совпадает множество факторов: и высокий уровень солнечной активности, и весеннее равноденствие, когда идёт общая атмосферная перестройка потока излучений на северное и на южное полушария. Моряки, путешественники хорошо знают, что это влечёт равноденственные бури, когда с техникой могут происходить различные аномалии: резкие изменения, колебания.
Александр Колесов
главный синоптик Петербурга
Напрямую с установившейся в Петербурге нетипично тёплой погодой северное сияние не связано. Единственное, что можно сказать: мы смогли увидеть сияние благодаря антициклону — была чистая атмосфера, не было облаков, что в наших широтах случается очень редко. В ближайшие сутки этот циклон сохранится, а затем начнёт терять свою силу: давление будет падать, а ветер — усиливаться.