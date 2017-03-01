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Город1 марта 2017

В МФЦ начали прием юридических лиц и предпринимателей Всего эта услуга будет доступна в 22 центрах

РедакторАнуш Долуханян

В 22 центрах «Мои документы» с 1 марта появится сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, заработают специальные окна по приему документов от этих категорий граждан на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Оформление документов производится по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации в столице и только по предварительной записи.

Отмечается, что в рамках соглашения между ГБУ МФЦ, управлением Росреестра по Москве и Кадастровой палатой будет организовано обучение сотрудников этих 22 центров.

Сейчас в Москве насчитывается 127 центров госуслуг, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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