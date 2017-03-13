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Город13 марта 2017

Замедлять интернет игнорирующим решения судов иностранным сайтам Такое предложение поступило после дела Google

РедакторАнуш Долуханян

В правительстве России рассматривают идею законопроекта об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, которые игнорируют решения российских судов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных чиновников.

«Ведомостям» рассказали, что полная блокировка сайтов нецелесообразна в предвыборный период, поэтому было предложено снизить скорость доступа. Отмечается, что такая инициатива появилась после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android.

Законопроект подготовили Федеральная антимонопольная служба, Роскомнадзор и другие ведомства. На данный момент это предложение согласовывается с Кремлем. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

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