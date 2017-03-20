В Екатеринбурге стартует набор волонтеров для ЧМ-2018

В Екатеринбурге начинают набирать волонтеров для помощи в организации и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом указано на сайте городской администрации.

Во вторник 21 марта в 14:30 в Окружном доме офицеров (улица Первомайская, 27) состоится собрание, на котором активисты проведут викторину для участников мероприятия с вопросами о Кубке конфедераций 2017 года и Чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности принять участие в ЧМ-2018 в качестве волонтера.

«В ближайшее время активисты нашего центра проведут презентации программы „Городские волонтеры“ для учащихся школ и колледжей, а также для сотрудников некоторых крупных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Екатеринбурге», — добавил Александр Антимонов, директор волонтерского центра.

В итоге для организации мероприятий предстоящего чемпионата мира по футболу будет сформирована команда из тысячи городских волонтеров. Добровольцы будут информировать болельщиков со всего мира и помогать им с навигацией в городе. Основные локации, в которых будут помогать волонтеры, — информационно-туристические пункты на пешеходных маршрутах и на транспортно-пересадочных узлах, а также площадка Фестиваля болельщиков ФИФА, которая будет расположена на территории ЦПКиО имени Маяковского.