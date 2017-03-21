Активисты «Открытой России» провели у Мариинского дворца в Петербурге серию одиночных пикетов, сообщили The Village организаторы акции. Активисты считают, что спикер Заксобрания Вячеслав Макаров должен прекратить давление на оппозиционных депутатов.

Участники акции вышли к Мариинском дворцу с плакатами, на которых было написано: «Помощник депутата — не раб спикера. Крепостное право отменили в 1861 году» и «ЗакС — не казарма».

Кроме того, пикетчики принесли плакат, на котором Макаров изображен в образе Мефистофеля. Подпись на этом плакате гласит: «Демон ЗакСа». Ранее сообщалось, что аналогичный плакат на «Марше в защиту Петербурга» спровоцировал проверку помощников депутатов городского парламента, принявших участие в акции на Марсовом поле.

«Проверки помощников связаны исключительно с личной обидой спикера Макарова. Он решил репрессировать депутатов, которые поддержали протест граждан. Это не что иное, как использование служебного положения в политических целях», — рассказали активисты.