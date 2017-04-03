На Новой площади начались работы по созданию «Музейного парка», а также благоустройство по программе «Моя улица», сообщается на сайте московской мэрии. В связи с этим движение транспорта по площади будет ограничено.

Для переустройства инженерных коммуникаций будущего «Музейного парка» перекрыты три ближайшие к зданию Политехнического музея полосы. Кроме того, на четырех крайних полосах на противоположной стороне Новой площади ведутся работы по программе «Моя улица», которые завершатся в мае. Таким образом, в течение месяца из десяти полос Новой площади для проезда будут доступны три (одностороннее движение от Охотного Ряда), а после 1 мая — семь полос.

Также закрыт проезд по Политехническому проезду, который станет пешеходным. Работы по созданию парка продлятся до апреля 2018 года.