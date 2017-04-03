Движение на Новой площади ограничат из-за работ по созданию «Музейного парка» Работы продлятся до апреля 2018 года
На Новой площади начались работы по созданию «Музейного парка», а также благоустройство по программе «Моя улица», сообщается на сайте московской мэрии. В связи с этим движение транспорта по площади будет ограничено.
Для переустройства инженерных коммуникаций будущего «Музейного парка» перекрыты три ближайшие к зданию Политехнического музея полосы. Кроме того, на четырех крайних полосах на противоположной стороне Новой площади ведутся работы по программе «Моя улица», которые завершатся в мае. Таким образом, в течение месяца из десяти полос Новой площади для проезда будут доступны три (одностороннее движение от Охотного Ряда), а после 1 мая — семь полос.
Также закрыт проезд по Политехническому проезду, который станет пешеходным. Работы по созданию парка продлятся до апреля 2018 года.
«Музейный парк» — новая городская зона отдыха, главным объектом которого станет зеленый амфитеатр, где будут проходить лекции и концерты. Кроме того, на месте подвального яруса Политехнического музея откроется пешеходная зона «Музейного парка», которая объединит уже существующие маршруты в центре Москвы: Никольскую и Мясницкую улицы, Маросейку и Покровку, — а также строящийся парк «Зарядье».
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