Упростить получение политического убежища в России Предполагается, что новый законопроект позволит решить проблему с предоставлением убежища украинцам
Депутат Госдумы Константин Затулин предложил упростить получение политического убежища в России. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.
Сейчас правила предоставления Россией политического убежища прописаны в указе президента. При этом действие документа не распространяется на лиц, прибывающих из стран, с которыми у России есть соглашение о безвизовом пересечении границ, а также на граждан из государств «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».
Затулин предлагает отменить эти ограничения, так как они не соответствуют «реалиям настоящего времени». По его словам, принятие законопроекта позволило бы решить проблему, например, с предоставлением убежища украинцам.
Новые нормы планируется прописать в федеральном законе «О беженцах».
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Комментарии
- 1000 !!! У нас в стране своих не можем тянут.. а тут на социалку предлагаете посадить чужих еще?!
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