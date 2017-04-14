В летний сезон, с 5 мая по 10 сентября, часть кинопоказов программы Garage Screen от музея современного искусства «Гараж» пройдет под открытым небом на площади Искусств в парке Горького. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Важной частью Garage Screen станут показы, подготовленные музеем в сотрудничестве с ведущими фестивалями и киноплощадками Москвы, а также авторские программы. Так, совместно с Beat Film Festival «Гараж» представит проект «Художник за кадром», в который войдут четыре фильма на стыке кино и видеоарта, снятые художниками, антропологами и авторами перформансов.

Фильмом открытия, которое состоится 5 мая, станет документальная картина «Лестница в небо. Искусство Цай Гоцяна» о жизни и творчестве современного китайского художника, создающего картины при помощи пороха.

Также в первой половине мая пройдут показы документальных, экспериментальных и игровых фильмов последних лет. А 26 мая состоится российская премьера киноверсии мультиканальной видеоинсталляции «Манифесто», в которой Кейт Бланшетт читает тексты главных художественных манифестов XX века, перевоплощаясь в 13 разных персонажей.