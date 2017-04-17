Сколько безработных зарегистрировано в Москве Численность безработных в январе-феврале 2017 года снизилась почти на 24 %
ГБУ «Аналитический центр» посчитало, сколько безработных официально зарегистрировано в столице по состоянию на 1 марта 2017 года. Полученные данные приводит агентство «Москва».
34 800
Безработных
зарегистрировано в Москве
Численность нетрудоустроенных москвичей в январе-феврале 2017 года снизилась на 23,7 %. В первом квартале 2016 года в службах занятости было зарегистрировано 45,6 тысячи безработных.
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