Врачи, находящиеся на вызове, получат доступ к электронным медицинским картам москвичей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента информационных технологий.

Сотрудники скорой помощи получат возможность ознакомиться с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями и информацией о хронических заболеваниях. Эти данные помогут медикам оперативно принимать решения и повысят качество медицинского обслуживания, считает представитель пресс-службы.

Кроме того, в Москве будет создана информационная система для стационаров, которая позволит в онлайн-режиме распределять пациентов по палатам, собирать медицинские данные и фиксировать назначения, исследования и процедуры. Также система будет автоматически вести учет услуг, что снизит бумажную нагрузку на врачей в стационарах.

«Ключевым фактором работы новой системы станет возможность обмена информацией между учреждениями на всем протяжении цикла оказания медпомощи: скорой помощью, больницами, поликлиниками», — отметили в пресс-службе.