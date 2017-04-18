Врачи скорой помощи получат доступ к электронным медкартам москвичей Эти данные помогут медикам оперативно принимать решения
Врачи, находящиеся на вызове, получат доступ к электронным медицинским картам москвичей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента информационных технологий.
Сотрудники скорой помощи получат возможность ознакомиться с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями и информацией о хронических заболеваниях. Эти данные помогут медикам оперативно принимать решения и повысят качество медицинского обслуживания, считает представитель пресс-службы.
Кроме того, в Москве будет создана информационная система для стационаров, которая позволит в онлайн-режиме распределять пациентов по палатам, собирать медицинские данные и фиксировать назначения, исследования и процедуры. Также система будет автоматически вести учет услуг, что снизит бумажную нагрузку на врачей в стационарах.
«Ключевым фактором работы новой системы станет возможность обмена информацией между учреждениями на всем протяжении цикла оказания медпомощи: скорой помощью, больницами, поликлиниками», — отметили в пресс-службе.
Пилотный проект начал работу в двух стационарах, в рамках эксперимента систему планируется запустить в 45 московских больницах.
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