Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к присоединению Крыма к России и что они думают о затратах на развитие полуострова.

64 % россиян считают полезным

присоединение Крыма к России

Вредным присоединение полуострова назвали 23 % опрошенных. При этом 55 % респондентов считают неправильным направление средств госбюджета на развитие Крыма в условиях сокращения расходов на образование, здравоохранение и науку.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, под пользой от присоединения полуострова люди понимают репутацию страны, ощущение ее величия и сохранение военно-морской базы в Севастополе, а не экономические последствия. «Если материальное положение плохое, то остается только гордиться страной, это своего рода компенсация», — считает социолог.