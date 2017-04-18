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Сколько россиян считают полезным присоединение Крыма Социологи поясняют, что при оценке последствий вхождения региона в состав России граждане анализируют не экономические, а политические последствия

РедакторРоман Чернянский

Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к присоединению Крыма к России и что они думают о затратах на развитие полуострова.

64 %

россиян считают полезным
присоединение Крыма к России

Вредным присоединение полуострова назвали 23 % опрошенных. При этом 55 % респондентов считают неправильным направление средств госбюджета на развитие Крыма в условиях сокращения расходов на образование, здравоохранение и науку.

Как пояснил «Ведомостям» заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, под пользой от присоединения полуострова люди понимают репутацию страны, ощущение ее величия и сохранение военно-морской базы в Севастополе, а не экономические последствия. «Если материальное положение плохое, то остается только гордиться страной, это своего рода компенсация», — считает социолог.

16 марта ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 78 % россиян уверены, что воссоединение Крыма с Россией принесло стране только пользу.

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Комментарии

1 комментарий
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Nneed_some_coffee

ахаха, это жителей крыма опрашивали?

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