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В Пушкинском музее представят ретроспективу Джорджо Моранди Отобранные для экспонирования произведения охватывают весь творческий путь художника

РедакторРоман Чернянский

В Пушкинском музее представят ретроспективу Джорджо Моранди, об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции — около 70 живописных полотен и акварелей, характеризующих этапы творческого пути мастера — от авангардных метафизических композиций до самых поздних работ, отличающихся строгостью и образной глубиной.

Экспозиция построена в хронологическом порядке и тематически разделена на четыре направления: автопортрет, натюрморт, пейзаж и цветы. В некоторых случаях акцент сделан на работах, которые сам Моранди называл «вариантами», — это схожие, но всегда отличающиеся друг от друга композиции, изображающие одни и те же предметы.

В отдельном разделе выставки также покажут около 20 гравюр мастера. Всего представят более 90 экспонатов.

Ретроспектива откроется во вторник, 25 апреля, и продлится до 10 сентября.

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