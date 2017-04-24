В Пушкинском музее представят ретроспективу Джорджо Моранди Отобранные для экспонирования произведения охватывают весь творческий путь художника
В Пушкинском музее представят ретроспективу Джорджо Моранди, об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.
В экспозиции — около 70 живописных полотен и акварелей, характеризующих этапы творческого пути мастера — от авангардных метафизических композиций до самых поздних работ, отличающихся строгостью и образной глубиной.
Экспозиция построена в хронологическом порядке и тематически разделена на четыре направления: автопортрет, натюрморт, пейзаж и цветы. В некоторых случаях акцент сделан на работах, которые сам Моранди называл «вариантами», — это схожие, но всегда отличающиеся друг от друга композиции, изображающие одни и те же предметы.
В отдельном разделе выставки также покажут около 20 гравюр мастера. Всего представят более 90 экспонатов.
Ретроспектива откроется во вторник, 25 апреля, и продлится до 10 сентября.
Читайте также:
В ГМИИ Пушкина в 2018 году пройдет выставка Пикассо
Музей проведет ее совместно с испанским фондом «Ла Кайша»
В ГМИИ Пушкина в 2018 году пройдет выставка Пикассо Музей проведет ее совместно с испанским фондом «Ла Кайша»
15 самых важных московских выставок весны Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
В ГМИИ имени Пушкина покажут выставку Цая Гоцяна к 100-летию революции
«Октябрь» станет первой персональной выставкой Гоцяна в России
В ГМИИ имени Пушкина покажут выставку Цая Гоцяна к 100-летию революции «Октябрь» станет первой персональной выставкой Гоцяна в России
Самые знаковые экспонаты виртуальной выставки «Космос: рождение новой эры» Как начать знакомство с космическим проектом Политехнического музея, галереи Тейт и «Википедии вещей» Thngs
В ГМИИ Пушкина в 2018 году пройдет выставка Пикассо
Музей проведет ее совместно с испанским фондом «Ла Кайша»
В ГМИИ Пушкина в 2018 году пройдет выставка Пикассо Музей проведет ее совместно с испанским фондом «Ла Кайша»
15 самых важных московских выставок весны Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
В ГМИИ имени Пушкина покажут выставку Цая Гоцяна к 100-летию революции
«Октябрь» станет первой персональной выставкой Гоцяна в России
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Бренды
Прочее