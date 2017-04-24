В Пушкинском музее представят ретроспективу Джорджо Моранди, об этом The Village сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции — около 70 живописных полотен и акварелей, характеризующих этапы творческого пути мастера — от авангардных метафизических композиций до самых поздних работ, отличающихся строгостью и образной глубиной.

Экспозиция построена в хронологическом порядке и тематически разделена на четыре направления: автопортрет, натюрморт, пейзаж и цветы. В некоторых случаях акцент сделан на работах, которые сам Моранди называл «вариантами», — это схожие, но всегда отличающиеся друг от друга композиции, изображающие одни и те же предметы.

В отдельном разделе выставки также покажут около 20 гравюр мастера. Всего представят более 90 экспонатов.