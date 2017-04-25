В Москве ограничат движение из-за эстафеты «Солнечный круг» Будут перекрыты улица Авиаторов, проезд Березовой Рощи и 3-я Песчаная улица
В среду, 26 апреля, для проезда закроют ряд улиц в Западном и Северном округах Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Из-за эстафеты «Солнечный круг» с 14:30 до 16:30 движение перекроют по улице Авиаторов на участке от Производственной улицы до улицы Щорса.
Кроме того, с 17:30 до 22:30 будут перекрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Движение на этих участках также будет ограничено 30 апреля с 14:00 до 20:00.
Во вторник, 25 апреля, в центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы.
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