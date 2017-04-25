В среду, 26 апреля, для проезда закроют ряд улиц в Западном и Северном округах Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Из-за эстафеты «Солнечный круг» с 14:30 до 16:30 движение перекроют по улице Авиаторов на участке от Производственной улицы до улицы Щорса.

Кроме того, с 17:30 до 22:30 будут перекрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Движение на этих участках также будет ограничено 30 апреля с 14:00 до 20:00.