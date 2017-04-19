Самые популярные автомобили в Москве и области Лидером рейтинга оказался Ford Focus
Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые популярные модели легковых автомобилей в Москве и Московской области по состоянию на 1 января 2017 года.
Место
Модель автомобиля
Количество в тысячах
Ford Focus
154,7
LADA 2107
135,5
Hyundai Solaris
132,1
LADA 2109
128
KIA Rio
116
Помимо перечисленных моделей, наибольшей популярностью пользуются также автомобили LADA 2105 и 2104, Škoda Octavia и Renault Logan.
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Комментарии
а что тогда означает "популярно", если не массовость?
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