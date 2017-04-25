Сквер на юге Москвы назовут в честь Чингиза Айтматова Ранее сквер имени писателя был открыт в Даниловском районе столицы
Сквер на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе назовут в честь писателя Чингиза Айтматова. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.
Чингиз Айтматов скончался в 2008 году. Среди наиболее популярных произведений писателя — романы «И дольше века длится день» и «Плаха».
В декабре 2015 года в Даниловском районе Москвы открыли сквер имени Чингиза Айтматова. С просьбой об этом к правительству столицы официально обращался полномочный посол Киргизии в России.
Читайте также:
Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ
Здесь восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят 15 новых зданий, а также фермерский рынок и манеж
Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ Здесь восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят 15 новых зданий, а также фермерский рынок и манеж
В Москве благоустроят парк у старейшего в городе акведука
Площадь работ составит более 27 гектаров
В Москве благоустроят парк у старейшего в городе акведука Площадь работ составит более 27 гектаров
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
В парке Горького откроется общественный огород для детей
Там расположат 22 общественные грядки
В парке Горького откроется общественный огород для детей Там расположат 22 общественные грядки
Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ
Здесь восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят 15 новых зданий, а также фермерский рынок и манеж
Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ Здесь восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят 15 новых зданий, а также фермерский рынок и манеж
В Москве благоустроят парк у старейшего в городе акведука
Площадь работ составит более 27 гектаров
В Москве благоустроят парк у старейшего в городе акведука Площадь работ составит более 27 гектаров
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
В парке Горького откроется общественный огород для детей
Там расположат 22 общественные грядки
В парке Горького откроется общественный огород для детей Там расположат 22 общественные грядки
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Собянин анонсировал масштабную реконструкцию ВДНХ
Здесь восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построят 15 новых зданий, а также фермерский рынок и манеж
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Прочее