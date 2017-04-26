Московские электробусы оснастят USB-розетками Дата выхода серийных электробусов пока не называется
Московские электробусы будут оснащены USB-розетками. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора Мосгортранса Евгения Михайлова.
«При работе над комплектацией электробусов, которые будут выходить на столичные улицы, мы, конечно, будем придерживаться сегодняшних реалий и обязательно оснастим их USB-розетками и другими сервисами, востребованными пассажирами», — отметил Михайлов.
В настоящее время Мосгортранс тестирует электробусы КамАЗ, ГАЗ и финской компании Linkker. Также ожидается поставка электробуса одного из китайских производителей.
Точная дата выхода серийных электробусов на улицы города пока не называется.
В июле 2016 года в Москве запустили первый электробус. Новый троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут «Т25».
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