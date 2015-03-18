Мы были одним из лидеров по продажам Opel, у нас семь салонов этой марки в регионах. Для нас сегодняшнее решение, вероятно, обернётся потерей рабочих мест: придётся или закрывать салоны, или искать альтернативные марки.

Я не думал, что Opel уйдёт из России. Были подозрения только в отношении Chevrolet, который ушёл с европейского рынка. Теперь стало известно, что GM из России уходит почти полностью. Они говорят, что будут поддерживать гарантийный и сервисный ремонт, продавать запчасти и дорогие машины. Думаю, что потихоньку будут закрываться большие салоны GM и открываться маленькие точки для продажи премиальных машин и сервисного обслуживания.

Ещё в прошлом году Opel хорошо продавался: машина модная, современная, у неё была большая доля продаж.

С ростом доллара машины подорожали одними из первых — это затормозило спрос. К тому же марка американская —

у них могут быть свои причины так поступать.

На российском рынке Opel могут заменить любые машины среднего сегмента: Skoda, Hyundai или KIA. Но на фоне общего падения спроса перераспределение сил может оказаться незаметным. Весь месяц мы видим увеличивающееся падение. И это только начало. Думаю, в июне мы увидим более интересные вещи. Идёт падение всего авторынка на 50 % и более. Самые большие потери —

у GM и Ford.