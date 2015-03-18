К чему приведёт уход Opel из России The Village узнал о том, как уход концерна GM из России скажется на авторынке и экономике
Виталий Грошенков
коммерческий директор холдинга «Автомир»
Мы были одним из лидеров по продажам Opel, у нас семь салонов этой марки в регионах. Для нас сегодняшнее решение, вероятно, обернётся потерей рабочих мест: придётся или закрывать салоны, или искать альтернативные марки.
Я не думал, что Opel уйдёт из России. Были подозрения только в отношении Chevrolet, который ушёл с европейского рынка. Теперь стало известно, что GM из России уходит почти полностью. Они говорят, что будут поддерживать гарантийный и сервисный ремонт, продавать запчасти и дорогие машины. Думаю, что потихоньку будут закрываться большие салоны GM и открываться маленькие точки для продажи премиальных машин и сервисного обслуживания.
Ещё в прошлом году Opel хорошо продавался: машина модная, современная, у неё была большая доля продаж.
С ростом доллара машины подорожали одними из первых — это затормозило спрос. К тому же марка американская —
у них могут быть свои причины так поступать.
На российском рынке Opel могут заменить любые машины среднего сегмента: Skoda, Hyundai или KIA. Но на фоне общего падения спроса перераспределение сил может оказаться незаметным. Весь месяц мы видим увеличивающееся падение. И это только начало. Думаю, в июне мы увидим более интересные вещи. Идёт падение всего авторынка на 50 % и более. Самые большие потери —
у GM и Ford.
Виктория Прибыловская
руководитель направлений «Товары народного потребления», «Автомобильная промышленность»
хедхантинговой компании
Cornerstone
Новость компании Opel нас, конечно, не обрадовала: печально, что экономические и политические передряги в первую очередь затронут уязвимый рынок труда. С другой стороны, кризис этот не первый, наша практика показывает, что многие интересные карьерные истории начинались именно во времена нестабильности.
Сейчас рынок труда находится в состоянии стагнации, в автомобильной отрасли заморожено большое количество проектов, поэтому мы не видим массового подбора специалистов. Тем не менее профессионалы всегда в цене.
Но жизнь не останавливается, какие-то проекты (к примеру, Datsun в России) развиваются несмотря на внешние обстоятельства; освободившиеся специалисты активно рассматриваются российскими компаниями, которые как раз сейчас пытаются укрепить свои позиции. Кроме того, большая часть производств расположена в регионах. Если в стабильное время было не так много желающих развивать там карьеру, то сейчас ситуация поменялась. Часть специалистов уходят из «авто» в другие производственные ниши.
Риски для сотрудников автосалонов выше, чем для офисных специалистов: спрос на новые автомобили у потребителей существенно упал. Менеджеры по продажам — самая «высвобождаемая» позиция сейчас. Но преимущество продавцов в том, что они не так сильно привязаны к отрасли, их главные качества — это активность, динамичность, коммуникабельность и открытость. Такие специалисты могут быть востребованы во многих компаниях, где «на входе» не будет требоваться специфическое образование или большой профессиональный опыт. Например, продажи в сфере оборудования, строительной сфере или, как вариант, продажи услуг (переводы, страхование).
Владимир Беспалов
аналитик «ВТБ Капитал» по автомобилестроению
На российском автопроме это особо не скажется. Для тех, кто работает в России, одним конкурентом меньше. Уже сейчас в России есть профицит мощностей, конкуренция высокая, спрос низкий, рынок пока падает. Но в ближайшие годы в этом сегменте ситуация будет напряжённой. На ГАЗе изначально контракт был на несколько лет, и мощности изначально были небольшие. По соглашению с правительством они должны были увеличить мощности до 350 тысяч, включая GM-АвтоВАЗ. Теперь этих инвестиций не будет.
Думаю, уход в первую очередь связан с решением не расширять мощности и не инвестировать в локализацию, потому что окупаемость этих инвестиций с учётом перспектив рынка, жёсткой конкуренции, избытка мощностей для GM была неочевидна.
Думаю, крупные компании не последуют за GM — возможно, какие-то мелкие. На самом деле не думаю, что уход окажет эффект на рынок: скорость падения не изменится, объёмы рынка будут перераспределены между другими игроками.