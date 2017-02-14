В России хотят разрешить массовую установку «глушилок» во время ЕГЭ Из-за этого связи могут лишиться и находящиеся рядом со школами абоненты
Министерство связи и массовых коммуникаций собирается разрешить массовую установку блокираторов радиосигналов в местах проведения ЕГЭ в 2017 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Предполагается, что окончательное решение примут в марте. Если государственная комиссия по радиочастотам одобрит установку «глушилок», то на переоборудование 5,5 тысячи школ по всей России понадобится до 200 миллионов рублей.
Операторы связи отмечают, что им также придется понести дополнительные расходы. Им понадобится изменить покрытие сетью в местах проведения госэкзамена, так как в настоящее время заглушить сигнал только в школах, не затрагивая находящихся поблизости абонентов, вряд ли удастся. От официальных комментариев в МТС, «Мегафоне» и «Билайне» отказались.
Впервые о возможности использования «глушилок» на ЕГЭ заговорили в 2016 году. Некоторые школы даже успели закупить необходимое оборудование. Однако затем Роскомнадзор оштрафовал учебные заведения, воспользовавшиеся блокираторами сигнала, так как это не было санкционировано ГРКЧ.
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