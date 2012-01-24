Возможность острова: Застройка «Красного Октября» The Village поговорил с Григорием Ревзиным, Александром Винокуровым, Михаилом Зыгарем и другими заинтересованными лицами о будущей застройке и сохранении «Красного Октября».
Сегодня стало известно, что московские власти разрешили строительство элитного жилого комплекса на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь», превратившейся в последние годы в самостоятельный творческий кластер. Здесь обитают десятки студий, шоу-румов и галерей, а также телеканал «Дождь», редакция журнала «Большой город», Slon.ru и Openspace, институт «Стрелка», бары Gipsy, Rolling Stone, клуб «Рай» и многие другие. Известие настолько взбудоражило москвичей, что уже создан блог Saveredoctober, где можно оставить подпись за сохранение фабрики. The Village поговорил с арендаторами помещений на «Красном Октябре» и другими заинтересованными лицами о проблемах застройки и сохранения «золотого острова».
«Красный Октябрь» застроят элитным жильем
Александр Винокуров, инвестор: «Информации о сносе пока совсем мало. Никто не знает, когда нам действительно придется переехать. Мы, конечно, уважаем решение собственника, потому что наши стены принадлежат частному владельцу. И договор у нас, как и у всех жителей „Октября“, достаточно короткий. Хотя телеканал „Дождь“, конечно, хотел бы здесь оставаться как можно дольше, нам здесь нравится. Большой жилой комплекс, на мой взгляд, здесь строить неразумно, да и не думаю, что его так сразу построят. Ведь посмотрите на Остоженку — разве там прикольно жить? Если здесь также зафигачить всё новое, большое и красивое, будет то же самое: пусто и некайфово. Но, насколько я смею предположить, девелопер будет застраивать постепенно и осторожно: какие-то здания отреставрируют, какие-то снесут и на их месте построят новые. И если рядом со зданием, где находится телеканал „Дождь“, появится небольшой жилой дом, а потом рядом еще один и так далее, то, наверное, застройка будет продолжаться не три года, а пять или даже семь лет».
Екатерина Гиршина, директор открытых программ института «Стрелка»: «Сейчас мы никак не участвуем в развитии проекта застройки. Но в какой-то момент в рамках нашей публичной программы мы проводили исследование на тему того, что могло бы быть на территории „Октября“ и как он мог бы развиваться. Итоги передали девелоперу. Мы предлагали двигаться в направлении многофункционального пространства, которое сочетало бы в себе жилье и офисы, кафе и магазины, культурные объекты и общественные пространства. Очень важен тот факт, что „Красный Октябрь“ — не творческий кластер, а настоящий городской район, потому что он развивался достаточно спонтанно, здесь не было кураторской воли, как на „Винзаводе“ или „Флаконе“. Здесь очень интересно сосуществуют абсолютно разные функции, организации, и в этом вся прелесть. Здесь в одном месте собираются молодые архитекторы и дизайнеры, в другом — интернет-стартаперы и бизнесмены, а в третьем просто отдыхают люди».
Андрей Гринев, девелопер: «Я думаю, жилье там будет однозначно недешевое. Хотя конечная цена зависит от того, как девелопер всё сделает. Я говорю даже не о качестве строительства, которое должно быть, само собой, хорошим, а с точки зрения планирования комплекса. Безусловно, какие-то дома там надо сносить, а какие-то оставлять. Но, в принципе, ремонтировать здание всегда дороже, чем снести и построить новое. Это общая тенденция. Меня, честно говоря, пугает мертвый центр. Без людей и без движухи. Строить очередные офисы было бы напрасно, а для жилья „Красный Октябрь“ подходит. Но если просто натыкать как можно больше домов, получится очередной инвесторский проект типа „Остоженки“, и всё — мертвая Москва».
Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь»: «Планы по сносу зданий фабрики уже давно были, и мы знали, что здесь хотят построить что-то новое и чудовищно красивое. При этом мы надеялись всегда, что это произойдет не очень скоро или вовсе не произойдет. По планам, здание, в котором мы находимся, должны были снести еще в 2008 году, а на его месте построить элитное жилье. Это всё не происходит и не происходит, поэтому мы верим, что и в этот раз обойдется. Ведь так вышло, что за последние несколько лет „Красный Октябрь“ превратился в некий городской феномен. Это самый главный и символичный район для новой Москвы. Если в какой-то момент будет выполнено решение правительства и весь этот уголок XXI века снесут, то это будет чем-то большим, нежели утратой нескольких ночных клубов, ресторанов и телеканалов. Поэтому мы вроде как переживаем, но не очень сильно, потому что не верим, что это произойдет».
Григорий Ревзин, архитектурный критик: «Я бы скептически отнесся к этим планам. Мне кажется, так не будет. Дело даже не в том, что там сейчас разместился творческий кластер. Эта территория является частной собственностью, и власти не могут принимать никаких решений. Здесь может быть только решение „Гута-Девелопмент“, которое власть либо примет, либо нет. Вообще вся эта история с „Октябрем“ уже очень долго длится, сроки назывались десять раз. На сегодняшний день есть несколько очевидных проблем. Во-первых, это памятник, и если оттуда уходят фабричные здания, то серьезно меняется образ Москвы. Во-вторых, транспортная нагрузка. Этот вопрос совершенно не понятно, как решить. Офисы из-за транспорта не проходят, жилье кое-как проходит, но всё равно там теснота. А сейчас еще творческий кластер добавился. Замечательно, под выборы еще больше поссоримся со всеми этими людьми, которые там сидят, — не думаю, что власти на такое решатся».
Комментарии
Москомнаследие опровергло статью «Московского комсомольца» -
http://www.bg.ru/news/9967/
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