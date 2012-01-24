Александр Винокуров, инвестор: «Информации о сносе пока совсем мало. Никто не знает, когда нам действительно придется переехать. Мы, конечно, уважаем решение собственника, потому что наши стены принадлежат частному владельцу. И договор у нас, как и у всех жителей „Октября“, достаточно короткий. Хотя телеканал „Дождь“, конечно, хотел бы здесь оставаться как можно дольше, нам здесь нравится. Большой жилой комплекс, на мой взгляд, здесь строить неразумно, да и не думаю, что его так сразу построят. Ведь посмотрите на Остоженку — разве там прикольно жить? Если здесь также зафигачить всё новое, большое и красивое, будет то же самое: пусто и некайфово. Но, насколько я смею предположить, девелопер будет застраивать постепенно и осторожно: какие-то здания отреставрируют, какие-то снесут и на их месте построят новые. И если рядом со зданием, где находится телеканал „Дождь“, появится небольшой жилой дом, а потом рядом еще один и так далее, то, наверное, застройка будет продолжаться не три года, а пять или даже семь лет».