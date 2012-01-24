В Нескучном саду, слева от площадки Ping Pong Club, открылся круглосуточный павильон «Белая ладья». Администрация парка Горького решила отреставрировать легендарную площадку, чтобы любители шахмат, как и раньше, могли собираться здесь на турниры.

В павильоне установили столы с нарисованными шахматными досками и повесили новые лампы, а рядом с входом построили открытую веранду, где можно будет играть в теплое время года. Вход на площадку свободный, попасть туда можно в любое время суток.

Правда, отопления в павильоне «Белая ладья» нет, поэтому сейчас играть в Нескучный сад приходит мало людей. А вот летом площадка должна стать популярной, тем более что здесь откроется прокат шахматных фигур и поиграть сможет уже любой желающий.