В Нескучном саду открылся шахматный клуб «Белая ладья» Парк Горького отреставрировал павильон «Белая ладья», где любители шахмат собираются еще с 1930-х годов, — сыграть партию там можно в любое время суток.
В Нескучном саду, слева от площадки Ping Pong Club, открылся круглосуточный павильон «Белая ладья». Администрация парка Горького решила отреставрировать легендарную площадку, чтобы любители шахмат, как и раньше, могли собираться здесь на турниры.
В павильоне установили столы с нарисованными шахматными досками и повесили новые лампы, а рядом с входом построили открытую веранду, где можно будет играть в теплое время года. Вход на площадку свободный, попасть туда можно в любое время суток.
Правда, отопления в павильоне «Белая ладья» нет, поэтому сейчас играть в Нескучный сад приходит мало людей. А вот летом площадка должна стать популярной, тем более что здесь откроется прокат шахматных фигур и поиграть сможет уже любой желающий.
В Нескучном саду открылась площадка Ping Pong Club Moscow
Интервью: Ольга Захарова, директор парка Горького, об итогах первого года
Шахматный клуб появился в парке Горького в конце 1930-х, на волне всеобщего увлечения этой игрой в Советском Союзе, а спустя два десятилетия переехал на постоянное место в Нескучный сад. Прошлым летом там отремонтировали площадку для настольного тенниса, где разместился Ping Pong Club, а весной начнется реконструкция территории у Андреевского пруда.
Ирина Алексеева, PR-директор парка Горького: «Это место было популярным всегда. За всё это время здесь появились свои старожилы, которые когда-то бегали сюда мальчишками, а сегодня приходят уже с внуками. Причем ехали со всей Москвы. Раньше здесь проходили настоящие шахматные баталии. Кстати, существует версия, что играли не на интерес, а на деньги. Но документального подтверждения этому факту нет. Надеюсь, что новый домик придется по душе нашим гроссмейстерам. Правда, сами шахматы лучше взять с собой. Мы обязательно откроем прокат шахмат, но это случится ближе к лету».
Комментарии
корону поправьте, молодой человек)))
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