Во вторник, 5 сентября, московские власти опубликовали постановление правительства города, в котором описываются правила исключения домов из программы реновации по инициативе собственников квартир и других помещений. The Village составил инструкцию для тех, кто хочет вывести свой дом из программы сноса хрущевок.

Проведение собрания

В первую очередь желающим выйти из программы реновации нужно провести общее собрание собственников жилья. Его инициаторами могут выступить как простые жильцы дома, поодиночке или объединенные в группу, так и юридические лица. В законе «О статусе столицы Российской Федерации» указано, что для выхода из программы реновации за должны проголосовать больше трети собственников.