Как исключить свой дом из программы реновации Московские власти утвердили правила выхода из программы
Во вторник, 5 сентября, московские власти опубликовали постановление правительства города, в котором описываются правила исключения домов из программы реновации по инициативе собственников квартир и других помещений. The Village составил инструкцию для тех, кто хочет вывести свой дом из программы сноса хрущевок.
Проведение собрания
В первую очередь желающим выйти из программы реновации нужно провести общее собрание собственников жилья. Его инициаторами могут выступить как простые жильцы дома, поодиночке или объединенные в группу, так и юридические лица. В законе «О статусе столицы Российской Федерации» указано, что для выхода из программы реновации за должны проголосовать больше трети собственников.
Затем копии протокола собрания «и иных необходимых документов» (каких именно — не указано) с подписью председателя и секретаря нужно передать в Государственную жилищную инспекцию Москвы на проспекте Мира, 19. Раньше это можно было сделать и во многофункциональных центрах. Обратить внимание стоит на то, что протокол собрания должен оформляться строго по утвержденным Минстроем правилам. Как именно это сделать, можно посмотреть, к примеру, здесь.
Почему жилинспекция может не принять документы
Вернуть комплект документов заявителю могут по трем причинам:
Если был предоставлен неполный комплект документов.
Если жилинспекция нашла «нарушения установленных требований при организации, проведении и оформлении результатов общего собрания собственников».
Если за выход из программы реновации проголосовало меньше трети собственников.
Время рассмотрения заявления
Жилинспекция тратит на рассмотрение пакета документов на предмет его соответствия всем правилам до 30 дней. При необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней. Если с документами все в порядке, инспекция предлагает исключить дом из программы реновации уже правительству Москвы, которое и будет принимать финальное решение.
Что происходит после того, как дом исключили из программы реновации
Его сразу же включают в программу капитального ремонта московских домов на 2015–2044 годы. Поэтому собственники помещений должны будут начать выплачивать взносы на капитальный ремонт — перечисление «осуществляется в соответствии с ранее принятым решением о способе формирования фонда капитального ремонта в отношении такого дома».
ОЛЕГ СУХОВ
Президент Гильдии юристов рынка недвижимости
Постановление правительства Москвы формулирует те правила выхода из реновации, которые обсуждались ранее. Ничего сложного в процедуре нет — для этого потребуется только решение об исключении дома из программы, принятое на общем собрании собственников помещений. Однако стоит внимательно отнестись к оформлению этого решения — любые нарушения в порядке его вынесения, несоблюдения условий о необходимом числе собственников и так далее станут основанием для отказа. На практике следует не пренебрегать и требованиями к объявлению о таком собрании, а еще заранее подготовить доказательства соблюдения всех необходимых условий. Это может помочь в суде, если потребуется обжалование отказа в исключении дома из программы.
Обложка: Екатерина Закливенец