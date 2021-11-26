«Скейтбордисты — не маргиналы»

И уже в наше время, когда к чемпионату мира по футболу сделали благоустройство части Покровки, на площадку у драмтеатра пошел новый приток скейтеров, появилась новая молодежь. Так постоянно происходит, люди приходят в скейтбординг волнами — кто-то приходит и остается, кто-то уходит. На Драме всегда катались — даже в 2003 году, когда я только начинал увлекаться скейтбордингом, там стояло какое-то оборудование, но вообще, у этого спота не самая большая история, хотя Театральная площадь исторически и была местом, где тусовались самые разные неформалы.

Первая федерация скейтбординга появилась в Нижнем еще в 2009 году и просуществовала до 2013 года — проводились соревнования, одно-два в год. Потом, на фоне спада интереса у команды, все прекратилось. В 2017 году мы снова, сначала как инициативная группа, потихоньку начали писать письма губернатору и мэру, ходили на встречи к главному архитектору и в администрацию — говорили о том, что нам нужны скейт-парки. Тогда мы поняли, что нам нужно возродить федерацию, чтобы наладить взаимодействие с администрацией города и области. И в этом году мы зарегистрировали нашу федерацию официально.

О новых парках и событиях

В прошлом году в Нижнем появилась компания, которая занимается строительством скейт-парков, была построена площадка в парке Пушкина — в процессе задействовали скейтеров, которые получили возможность проявить свой креатив не только в скейтбординге, но и в формировании городского пространства. Парк открылся в октябре прошлого года, и тогда же были организованы соревнования в честь закрытия сезона — это было первое мероприятие после повторной регистрации под эгидой нашей федерации. Появление хорошего скейтпарка в верхней части города уже на следующий год привело к приличному росту уровня катания местных ребят.