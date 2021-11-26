«Скейтбордисты — не маргиналы» Нижегородская федерация скейтбординга — о новых площадках в городе и развитии местного комьюнити
Фильм «Середина 90-х», компьютерная игра Tony Hawk’s Pro Skater, песня Аврил Лавин про мальчика-скейтера — скейтбординг давно и прочно вошел в массовую культуру, а совсем недавно стал еще и олимпийским видом спорта. В Нижнем скейтеров сейчас чаще всего можно увидеть на площадке у театра драмы — в прошлом году мы публиковали фоторепортаж с одного из контестов, но и «драмой» скейтерская жизнь в городе не ограничивается.
The Village Нижний Новгород пообщался с главой Федерации скейтбординга Нижегородской области Евгением Мумренковым и вице-президентом федерации Сергеем Жильцовым и узнал о том, зачем скейтерам вообще нужна своя официальная организация, как устроена их работа и нижегородское комьюнити, а также о том, какие площадки появятся в городе в ближайшее время.
Евгений Мумренков
скейтбордист со стажем 18 лет, глава Федерации скейтбординга Нижегородской области
Скейтбординг в Нижнем появился примерно в конце 90-х — изначально было буквально 5-10 человек, которые катались, в основном, на площади Минина и других центральных спотах. Я начал кататься на скейте в 2003 году и принадлежу ко второй волне скейтбордистов города — тогда начала формироваться довольно большая тусовка, мы много катались на «Воднике», площади Минина, около драмтеатра, в Кремле (тогда еще там не было полиции и нас никто не гонял). В наше большое комьюнити, которое насчитывало до ста человек, входили, кроме скейтеров, еще и роллеры, и BMX-еры, все катались вместе и были довольно сплочены.
Это было время без интернета и смартфонов — скейтеры просто приходили на «Водник» и всегда находили компанию. Мы сами делали оборудование, варили рейлы и колотили боксы — администрация стадиона была не против, нас терпели и принимали. Когда тусовка начала разрастаться, она стала делиться на более мелкие группы — например, роллеры и BMX-еры стали двигаться отдельно, осваивать город самостоятельно, и где-то году в 2009 «Водник» перестал быть главным местом катания, появился скейт-парк у Канавинского моста, и все стали кататься там. Затем появился фанерный парк в Верхних Печерах, внутри жилого квартала, но его потом перевезли, так как громкий шум от фанерного оборудования мешал жителям, которые, например, однажды облили скейт-парк отработанным машинным маслом, чтобы там не катались.
И уже в наше время, когда к чемпионату мира по футболу сделали благоустройство части Покровки, на площадку у драмтеатра пошел новый приток скейтеров, появилась новая молодежь. Так постоянно происходит, люди приходят в скейтбординг волнами — кто-то приходит и остается, кто-то уходит. На Драме всегда катались — даже в 2003 году, когда я только начинал увлекаться скейтбордингом, там стояло какое-то оборудование, но вообще, у этого спота не самая большая история, хотя Театральная площадь исторически и была местом, где тусовались самые разные неформалы.
Первая федерация скейтбординга появилась в Нижнем еще в 2009 году и просуществовала до 2013 года — проводились соревнования, одно-два в год. Потом, на фоне спада интереса у команды, все прекратилось. В 2017 году мы снова, сначала как инициативная группа, потихоньку начали писать письма губернатору и мэру, ходили на встречи к главному архитектору и в администрацию — говорили о том, что нам нужны скейт-парки. Тогда мы поняли, что нам нужно возродить федерацию, чтобы наладить взаимодействие с администрацией города и области. И в этом году мы зарегистрировали нашу федерацию официально.
О новых парках и событиях
В прошлом году в Нижнем появилась компания, которая занимается строительством скейт-парков, была построена площадка в парке Пушкина — в процессе задействовали скейтеров, которые получили возможность проявить свой креатив не только в скейтбординге, но и в формировании городского пространства. Парк открылся в октябре прошлого года, и тогда же были организованы соревнования в честь закрытия сезона — это было первое мероприятие после повторной регистрации под эгидой нашей федерации. Появление хорошего скейтпарка в верхней части города уже на следующий год привело к приличному росту уровня катания местных ребят.
Если говорить о событиях 2021 года, в которых мы участвовали, как федерация, то можно вспомнить празднование Go Skateboarding Day — международного дня скейтбординга, который традиционно отмечается 21 июня, в самый длинный день года,. Кроме того, в этом году к нам несколько раз приезжала команда Vans — сначала женская, в рамках тура они снимали видео для своего проекта вместе с журналом «Асфальт», единственным печатным журналом о скейтбординге в России. Потом, уже осенью, в Нижнем проходил тест новой модели кед Vans — приехала вся их команда, более 40 человек со всей России. И не слишком давно в Cargo Cult команда Home Crew отмечала свое десятилетие — во дворе были организованы небольшие соревнования, поставили оборудование, катались и делали трюки, а потом в самом клубе прошел концерт.
О культуре скейтбординга
Скейтбординг — это не только спорт, он плотно связан с творчеством, когда люди катаются, они начинают это снимать, делать фото, видео и целые фильмы. У нас в городе есть две основные дружественные тусовки — Home Crew и «зов». Мы стали снимать видео, практически с самого начала, у моих родителей была камера и я брал ее с собой — так, с 2003 года мы сняли уже порядка семи полнометражных фильмов. У нас есть свои режиссеры, художники, фотографы..
Сейчас люди приходят в скейтбординг, в основном, благодаря интернету — информации и видео очень много и это все легко доступно. Когда я начинал кататься, интернет только развивался и я застал еще эру VHS кассет, а потом мы покупали видео в скейтшопах, скачивали, переписывали их друг у друга.
Скейтбординг помогает выйти человеку из социальных рамок существования. Люди находятся на улице, в основном, в моменты передвижения от места к месту: дом — школа или работа. Разумеется, в городах гуляют по улицам, но, как правило, даже, казалось бы, бесцельное гуляние предполагает какую-то цель — дойти до этого места, посмотреть на что-то. Скейтбордисты же находятся на улице для нее самой, это та среда, в которой они хотят быть, и в которой они находят для себя интерес. Происходит другое прочтение городского пространства, с городом налаживается другое взаимодействие.
Катание на скейте очень индивидуалистично — у скейтбордистов нет тренеров, которые бы говорили, что им делать и какие трюки учить. Конечно, есть люди, занимающиеся обучением, но они, в основном, обучают новичков, помогают им освоить базовые элементы. Дальнейшее же развитие целиком лежит на каждом в отдельности. Катание на роликовой доске всегда было чем-то вроде самовыражения — креативный подход скейтбордистов к катанию сделал его полноценным видом искусства. История скейтбординга — это история отдельных людей и их групп. Любовь к скейтбордингу объединяет всех катающихся, независимо от социального статуса, религиозных и политических взглядов, национальности и страны проживания. Для большинства скейтбордистов это все одна большая семья.
Сергей Жильцов
вице-президент федерации скейтбординга Нижегородской области
О федерации и диалоге с властью
Благодаря тому, что скейтбординг вошел в олимпийскую программу, государство начало обращать внимание на этот вид спорта. В 2019 году именно в Нижнем состоялся первый в истории чемпионат Европы — это подтолкнуло развитие, в тот же год в области построили сразу четыре скейт-парка. После строительства скейт-парков стало заметно, что они являются центром притяжения — где бы ни появился скейт-парк, там всегда много народу, катаются дети (не только на скейтбордах, но и на самокатах и велосипедах). Тот факт, что Федерация скейтбординга России организовала такое важное и крупное мероприятие именно в нашем городе, повлияло на популяризацию.
Что нам дала регистрация федерации? Мы имеем какое-то номенклатурное название и бюрократический вес, с которым проще взаимодействовать администрациям. Допустим, у нас есть несколько скейт-парков в городе — к какому-то отсутствует доступ, на каком-то плохо работает освещение, где-то не проводится элементарная уборка. И все эти вопросы нам проще решать от лица федерации. Но это, конечно, не все, чем мы хотим заниматься!
Про инфраструктуру и работу в области
В этом году мы довольно плотно погрузились в создание инфраструктуры. При нашем участии местная компания «СК 8» построила скейт-парк на Бору, бетонный памп-трек в Дзержинске, скейт-парк на Гребном канале — три больших объекта, открытие которых запланировано на следующий год, так как к некоторым из них сейчас нет доступа из-за благоустройства на смежных территориях. В следующем году мы планируем провести там мероприятия.
Еще мы хотим наладить взаимосвязь с администрациями городов, чтобы не только инициировать создание новых площадок, но и менять сам облик городов. Чтобы скейтбординг воспринимался не только, как спорт, который требует своих площадок (например, как теннис — кортов), а еще и как способ прочтения города. Нам хочется, чтобы город был готов к скейтбордистам, чтобы люди знали о том, что скейтбордисты — не какие-то маргиналы, чтобы при благоустройстве общественных пространств учитывались наши интересы — ведь можно так спроектировать и расположить все объекты, чтобы они были удобны и комфортны как жителям, так и скейтерам, чтобы парапеты, бордюры и лавочки были сделаны из подходящих материалов, которые не будут разрушаться от катания. Вообще, какого-то глобального разрушения скейтеры принести не могут, если кататься адекватно — мы работаем с сообществом и просвещаем людей по этому поводу.
Помимо прочего, мы работаем в области — например, в Семенове есть небольшой каркасный скейт-парк, и наша федерация в этом году ездила туда проводить соревнования, а когда парк только открыли в 2020 году, мы устраивали там показательные выступления. В дальнейшем мы хотим развиваться в областных городах и планируем проводить события для начала в крупных городах области, если в них есть площадка, а если ее нет, то инициировать ее создание.
Про скейтборд-комьюнити
В Нижнем довольно сплоченное и сильное комьюнити, которое выделяет наш город, сюда приезжают ребята из других городов, и они всегда с теплым чувством отмечают нашу, нижегородскую атмосферу вовлеченности, и наши уникальные споты, склоны и даунхилы.
Не все, кто катаются, становятся профессионалами — это нормально. Основная масса катающихся — любители. Растет не только количество, но и возраст катающихся — если раньше на западе человек к 25 годам уже подходил к завершению своей карьеры, то сейчас люди профессионально катаются и получают за это деньги и до 40 лет. С возрастом меняется и контингент, можно посмотреть, кто сейчас катается на скейтборде — это врачи, инженеры, строители, слесари, музыканты и вообще люди самых разных профессий, для которых скейт стал хобби, а для многих из них и гораздо большим, чем хобби. И мы хотим и дальше развивать эту культуру в городе и области, чтобы скейтбординг был частью жизни для многих — это весело и приносит множество удовольствия.