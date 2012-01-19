В «Манеже» больше не будет ярмарок меха и мёда Центральный выставочный зал передали департаменту культуры, и теперь там не будет выставок «шуб, мёда, технологий по наращиванию ногтей и ресниц».
Главный выставочный зал столицы «Манеж» передали департаменту культуры, и отныне в нем будут проходить только художественные выставки. Как заявил глава ведомства Сергей Капков, здесь больше не будет «шуб, мёда, технологий по наращиванию ногтей, волос, ресниц и других вещей», ведь это не коммерческий выставочный центр. Капков объяснил, что изменения в работе «Манежа» связаны в первую очередь с новой культурной политикой Москвы.
Правда, таким решением остались довольны далеко не все: например, организаторы выставки Nailexpo, среди которых и известный блогер Дмитрий Терновский, написали открытое письмо мэру Собянину. Предприниматели жалуются, что из-за решения властей срывается крупная выставка, участвовать в которой должны были 70 международных компаний, а гостями могли стать десятки тысяч человек. Однако всем недовольным Капков порекомендовал присмотреться к другим крупным выставочным площадкам: центр в Сокольниках, «Экспоцентр», «Крокус-Экспо». На последнюю площадку, например, уже перенесли Всероссийскую выставку мёда.
Прямая речь: Сергей Капков о новой культурной политике Москвы
Сергей Капков поделился культурными планами
О новой культурной политике Москвы Сергей Капков впервые заявил сразу после назначения на должность руководителям департамента культуры. Помимо прочего, он пообещал вернуть изначальные функции всем культурным объектам.
Комментарии
центр для культуры должен быть - все правильно.
хотя мед тоже хорошо. я люблю мед и ярмарки с ним связанные, но они совсем не привязаны к центру и могут где угодно проходить. в парках даже лучше
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