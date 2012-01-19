Главный выставочный зал столицы «Манеж» передали департаменту культуры, и отныне в нем будут проходить только художественные выставки. Как заявил глава ведомства Сергей Капков, здесь больше не будет «шуб, мёда, технологий по наращиванию ногтей, волос, ресниц и других вещей», ведь это не коммерческий выставочный центр. Капков объяснил, что изменения в работе «Манежа» связаны в первую очередь с новой культурной политикой Москвы.

Правда, таким решением остались довольны далеко не все: например, организаторы выставки Nailexpo, среди которых и известный блогер Дмитрий Терновский, написали открытое письмо мэру Собянину. Предприниматели жалуются, что из-за решения властей срывается крупная выставка, участвовать в которой должны были 70 международных компаний, а гостями могли стать десятки тысяч человек. Однако всем недовольным Капков порекомендовал присмотреться к другим крупным выставочным площадкам: центр в Сокольниках, «Экспоцентр», «Крокус-Экспо». На последнюю площадку, например, уже перенесли Всероссийскую выставку мёда. Прямая речь: Сергей Капков о новой культурной политике Москвы Сергей Капков поделился культурными планами

О новой культурной политике Москвы Сергей Капков впервые заявил сразу после назначения на должность руководителям департамента культуры. Помимо прочего, он пообещал вернуть изначальные функции всем культурным объектам.