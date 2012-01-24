Правительство Москвы согласовало строительство элитного жилья на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь»: проект предусматривает застройку 25,5 тысячи квадратных метров на участке от Берсеневской до Болотной набережной, сообщает газета «МК».

При этом власти предписали застройщику сохранить красный цвет фасадов и не возводить здания выше шести этажей, чтобы не портить исторический вид в центре. Как стало известно газете, в минувшем октябре мэрия утвердила градостроительные регламенты на сохранение охранных зон «Октября». В частности, защитили два квартала, 360 и 361, где расположены постройки легендарной кондитерской фабрики. Однако на последнем предновогоднем заседании было принято решение о застройке и этого участка. Жилой дом площадью 5 000 кв. метров появится на месте корпуса 1970 года постройки, он также должен быть не выше четырех этажей и иметь стены из красного кирпича. Эта площадка расположена на территории охранной зоны, поэтому перед строительством власти обязуют застройщиков провести археологические раскопки. Творческие кластеры: «Красный Октябрь» На «Красном Октябре» откроется хостел

Еще около 20,5 тысячи квадратов элитной недвижимости может быть построено на пересечении Берсеневской набережной и Берсеневского переулка. Эта часть фабрики имеет большую историческую ценность, поэтому инвесторам необходимо сохранить архитектурно-художественную композицию фасадов начала XX века, отреставрировав их. Правда, власти утверждают, что ценны только подвальные помещения и первые два этажа, а остальные — более поздная надстройка.

В ходе застройки Болотного острова должно появиться элитное жилье общей площадью почти 16 тысяч кв. метров и нежилые помещения площадью 4,8 тысячи кв. м. Градостроительный план участка инвесторам выдадут в конце февраля, на подготовку документов уйдет чуть меньше года, поэтому уже в 2013 году строительство можно будет начать. По оценкам экспертов, стоимость квадратного метра в новом жилом комплексе может составить 25–30 тысяч долларов.

«Красный Октябрь» буквально за год стал одним из самых модных мест в столице. Сегодня там находятся Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», телеканал «Дождь» и журнал «Большой город», проект «Сноб», бары Gipsy, Rolling Stone, «Арт-академия», клуб «Рай» и многие другие заведения.