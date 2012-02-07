На Воробьевых горах систему сделали общей: все фонари питаются от одного генератора, подключенного к солнечным батареям. Накопленная за день энергия поступает в единый котел, а уже оттуда распределяется по точкам. В заказнике «Долина реки Сетунь» систему, напротив, решили сделать индивидуальной: батареи установили на каждый фонарь, а на случай пасмурной погоды поставили ветрогенераторы. Чуть позже фонари оснастят камерами наблюдения, кнопками вызова экстренных служб и Wi-Fi-передатчиками, чтобы посетители парка могли пользоваться беспроводным интернетом на свежем воздухе.

Кроме того, для парков в северо-западном районе столицы закупили переносные гелевые фонари-сферы, которые будут использовать во время праздников и спортивных соревнований. Такие же фонари установят на Кременчугской улице, где в этом году откроется досуговый центр «Парк сказок», российский аналог «Диснейленда».