В лесопарках Москвы устанавливают фонари на солнечных батареях В парке «Воробьевы горы» и заказнике «Долина реки Сетунь» появились автономные фонари и ветрогенераторы, а скоро на них повесят передатчики Wi-Fi.
Новые системы освещения в столичных лесопарках будут работать на энергии солнца и ветра, об этом газете «Известия» рассказали в департаменте природопользования. Пока установлено две такие системы: в заказнике «Долина реки Сетунь» и парке «Воробьевы горы».
На Воробьевых горах систему сделали общей: все фонари питаются от одного генератора, подключенного к солнечным батареям. Накопленная за день энергия поступает в единый котел, а уже оттуда распределяется по точкам. В заказнике «Долина реки Сетунь» систему, напротив, решили сделать индивидуальной: батареи установили на каждый фонарь, а на случай пасмурной погоды поставили ветрогенераторы. Чуть позже фонари оснастят камерами наблюдения, кнопками вызова экстренных служб и Wi-Fi-передатчиками, чтобы посетители парка могли пользоваться беспроводным интернетом на свежем воздухе.
Кроме того, для парков в северо-западном районе столицы закупили переносные гелевые фонари-сферы, которые будут использовать во время праздников и спортивных соревнований. Такие же фонари установят на Кременчугской улице, где в этом году откроется досуговый центр «Парк сказок», российский аналог «Диснейленда».
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В московских парках установят солнечные батареи
Несмотря на высокую стоимость солнечных батарей, столичные власти постепенно оснащают ими улицы. Экспериментальной площадкой недавно стал жилой двор на улице Плющиха. В Олимпийской деревне на крышах 57 домов установлены солнечные пластины, обеспечивающие освещение в подъездах. На Тимирязевской улице около года назад появились первые в стране остановки с освещением от солнечной энергии, экстренными кнопками вызова полиции и камерами.
В начале декабря в Москве начали устанавливать светофоры на солнечных батареях. Встроенные в них светодиоды обладают низким энергопотреблением, а система автоматически настраивает оптимальный режим работы в зависимости от загрузки улиц и количества людей у перехода. Такие светофоры есть на улицах Лавочкина, Дыбенко, Клары Цеткин, Тимирязевской и других.
Комментарии
У нас в микрорайоне установили освещение коробки (сейчас там каток) на солнечных батареях. Просто шикарно. Один минус - автоматика отключает всё в 23-00 ,а народ ещё катается в это время.
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