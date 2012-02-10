Утром 10 февраля на севере Москвы приступили к сносу памятника регионального значения — стадиона «Динамо». Работы по разбору наружных стен начались рано утром. Как рассказала The Village координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер, побывавшая на месте событий, работы идут быстро, поэтому к вечеру стадион останется без восточного портика.

Подготовка к сносу спортивной арены «Динамо» началась больше года назад — в январе 2011-го. На месте исторического здания появится современный стадион «ВТБ Арена», конструирует который голландский архитектор Эрик ван Эгерат. Комплекс площадью 300 тысяч квадратных метров должен стать крупнейшим девелоперским проектом в России за последние годы. Спортивная часть стадиона должна быть завершена в 2016–2018 годах, арена будет вмещать до 45 тысяч зрителей. Именно здесь в 2018 году должен пройти чемпионат мира по футболу. Английский архитектор Джон Барроу о стадионе «Динамо» в своем интервью

Однако градозащитники утверждают, что подобная реконструкция стадиона, фактически уничтожающая его стены, незаконна. Спортивная арена «Динамо» является памятником культурного наследия регионального значения с конца 1980-х. Как утверждает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер, Москомнаследие пошло на манипуляцию, в результате которой сносить на территории «Динамо» нельзя только уличные павильоны станции метро. Самовер опасается, что в ближайшие часы ведомство исключит памятник из реестра охраняемых объектов, где он пока числится. На последнем дыхании: Стадион «Динамо»

Как рассказал «РИАН» представитель пресс-службы ОАО «ВТБ Арена», инвестор считает, что восточная трибуна «Динамо» не имеет исторической ценности. Собеседник информагентства уточнил: «В ходе детальных исследований существующих стен стадиона было выявлено, что с момента открытия стадиона сохранена только входная зона — центральные ворота со стороны западной трибуны, которые выходят на Ленинградский проспект. А восточная, северная и южная трибуны значительно моложе. Они были разобраны и перестроены к Олимпиаде 1980 года, то есть не имеют никакой исторической ценности с точки зрения материалов». Также пресс-секретарь уточнил, что компания открыта для общения с любыми общественными организациями и заинтересована в наилучшем результате реконструкции.

В начале февраля «Динамо» посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник проинспектировал ход работ, ознакомился с проектом реконструкции, ему понравилось, что основа современной спортивной арены останется старой.

Наталья Самовер, координатор общественного движения «Архнадзор»: «Я только что отъехала от стадиона „Динамо“, нахожусь в УВД „Аэропорт“, где написала заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ „Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия“. У стадиона есть статус — он памятник архитектуры регионального значения, был поставлен на охрану по решению исполкома Моссовета в 1987 году. Со спортивной арены статус с тех пор не снимался, но вместе со всеми градостроительными регламентами на территории этой достопримечательности охраняются два объекта культурного наследия — это наземные павильоны станции метро „Динамо“. Что же касается большой спортивной арены, то тут сказано, что это объект капитального строительства, подлежащий реконструкции. Прямо сказано о разборке трех четвертей периметра, за исключением западной части, то есть главного портика, выходящего к метро».