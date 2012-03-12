Сегодня в Москве числится 2,8 тысяч дворовых спортплощадок. Ведомство предлагает уже в этом году оборудовать раздевалками и душами каждую пятую из них. Первый на очереди — северо-восток столицы: власти СВАО планируют модернизировать 50 спортплощадок — там появятся освещение и кабины для переодевания. В данный момент округ обсуждает идею установки душевых.

Власти считают, что в первую очередь раздевалки и душевые должны устанавливать на катках и на площадках, где играют в хоккей, футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, Москомспорт предлагает создать в каждом районе по небольшому стадиону. Член комиссии Мосгордумы Вера Степаненко рассказала изданию, что в советское время мини-стадионы строили в парках, сейчас же самое время, чтобы они появились в спальных районах города.

Небольшие арены планируют строить с трибунами и информационными табло для отображения результатов соревнований. Правда, эксперты подсчитали, что идеи чиновников достаточно дорогостоящие: оборудование площадок только душевыми и гардеробами обойдется в 300 млн рублей, а трибуны на сотню мест стоят 240 тысяч.

Также специалисты не одобрили установку электронных табло во дворах. Как рассказал «Известиям» менеджер компании по продаже спортоборудования Андрей Макаров, стоимость одного табло начинается от 100 тысяч рублей, при этом сломать его очень легко. Если и стоит устанавливать такие экраны, то только на время мероприятий.