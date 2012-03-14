Проект рассчитан на создание садов на уровне восьмого этажа типового дома. Крышу площадью 2000 квадратных метров предлагается оградить закалённым стеклом высотой 1,6 метра, которое будет защищать сад от сильного ветра. Учитываются все нагрузки на кровлю, продумана система коммуникаций вместе с водоотводом.

Растения планируется сажать в стационарные клумбы и переносные кадки. В клумбах разместятся газон и цветы, способные пережить зимовку на улице, а кадки отдадут под теплолюбивые виды, которые холодное время будут проводить в помещении. От деревьев решено отказаться, поэтому на крыше будут только цветы, трава и кустарники: туя западная, горная сосна, казацкий можжевельник, барбарис тунберга, белый дёрен, кизильник блестящий и разные виды спиреи. Травянистые растения тяжело переживают зимовку, поэтому студенты предлагают посадить очитки, которым достаточно всего 15 сантиметров почвы, а также настелить рулонный газон.

Саму крышу покроют специальным деревянным настилом, проложат дорожки из гранитной плитки и насыпят гравий. Кроме того, растения будут окружать два небольших пруда площадью 36 и 10 квадратных метров. В них посадят аир, кувшинки, камыш, рогоз. Вечером сад предлагается подсвечивать торшерами с энергосберегающими лампами.