На московских крышах предлагают разбить сады Рулонные газоны, можжевельник в кадках, пруд с кувшинками и камышом — московские власти вернулись к идее садов на крышах, а за основу взяли дипломную работу студентов.
В начале марта правительство Москвы подвел итоги конкурса на благоустройство и озеленение города. Премию от департамента природопользования получила дипломная работа студентов Университета леса во главе с Анной Хромовой — они подготовили проект садов на крыше, который так понравился чиновникам, что сейчас они рассматривают возможность воплотить его в жизнь.
Как рассказала Анна Хромова в интервью The Village, озеление в Москве — само по себе роскошь, ведь свободной земли здесь очень мало, поэтому необходимо использовать дополнительные места для посадок: «Как любому архитектору, мне хотелось объединить две большие категории: природа и городостроение, все неживое, что было создано человеком. Сады на крышах — это как раз такое соединение живого и неживого».
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Проект рассчитан на создание садов на уровне восьмого этажа типового дома. Крышу площадью 2000 квадратных метров предлагается оградить закалённым стеклом высотой 1,6 метра, которое будет защищать сад от сильного ветра. Учитываются все нагрузки на кровлю, продумана система коммуникаций вместе с водоотводом.
Растения планируется сажать в стационарные клумбы и переносные кадки. В клумбах разместятся газон и цветы, способные пережить зимовку на улице, а кадки отдадут под теплолюбивые виды, которые холодное время будут проводить в помещении. От деревьев решено отказаться, поэтому на крыше будут только цветы, трава и кустарники: туя западная, горная сосна, казацкий можжевельник, барбарис тунберга, белый дёрен, кизильник блестящий и разные виды спиреи. Травянистые растения тяжело переживают зимовку, поэтому студенты предлагают посадить очитки, которым достаточно всего 15 сантиметров почвы, а также настелить рулонный газон.
Саму крышу покроют специальным деревянным настилом, проложат дорожки из гранитной плитки и насыпят гравий. Кроме того, растения будут окружать два небольших пруда площадью 36 и 10 квадратных метров. В них посадят аир, кувшинки, камыш, рогоз. Вечером сад предлагается подсвечивать торшерами с энергосберегающими лампами.
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Московские власти, напомним, уже не первый раз задумываются об озеленении крыш. Несколько лет назад департамент природопользования просил столичные префектуры составить список крыш, пригодных для садов. Однако в итоге оказалось, что таких очень мало: у большинства домов постройки 70–80 годов покатые крыши и слабые несущие конструкции, которые не выдержат вес почвы. В связи с этим чиновники дали указания Москомархитектуре учитывать сады на крышах при проектировании новых домов.
Комментарии
особенно отчетливо я вижу эти сады на крышах домов с заплеванными подъездами, с неработающими лифтами, разномастной плиткой на стенах, выдранными ящиками в городе, где 7 месяцев из 12 холодно.
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