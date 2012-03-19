Абрамович построит торговый центр в Сколково Рядом с бизнес-школой собираются построить торгово-развлекательный центр за 150 миллионов долларов и поле для гольфа.
Компания Романа Абрамовича «Миллхаус» планирует построить на пересечении Сколковского шоссе и МКАД торгово-развлекательный центр, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участника рынка.
Проект оценивается в 150 миллионов долларов, а сам центр займет 100 тысяч квадратных метров недалеко от бизнес-школы «Сколково». План строительства пока не согласовали с местными властями, однако саму идею чиновники уже одобрили. Стройку ТЦ начнут в ближайшие два года, а целиком завершить планируют еще за столько же.
Представитель «Миллхауса» Джон Манн рассказал «Коммерсанту», что его компания не отказывается и от идеи построить в Сколково поле для гольфа. Тем более что местная земля всё равно принадлежит Абрамовичу, и он передал ее в безвозмездное пользование. Нужен ли в этом районе торгово-развлекательный центр, не совсем понятно: по соседству располагаются огромные «Мега Теплый Стан» и «Крокус Сити Молл».
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Прежде «Милхаус» не занималась строительством торговых площадей, зато на счету инвестиционной компании Московский медицинский центр, бизнес-парк «Крылатские холмы» и продолжающаяся реставрация «Новой Голландии» в Петербурге. Роман Абрамович занимает 68-е место в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes: его состояние 12,1 миллиарда долларов.
Комментарии
лично мне вспоминается некий комментарий товарища Путина на тему Абрамович+деньги=вклад_в_страну-матушку.
а тут уж и март,
а вот уж и пора
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