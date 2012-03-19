Компания Романа Абрамовича «Миллхаус» планирует построить на пересечении Сколковского шоссе и МКАД торгово-развлекательный центр, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участника рынка. Проект оценивается в 150 миллионов долларов, а сам центр займет 100 тысяч квадратных метров недалеко от бизнес-школы «Сколково». План строительства пока не согласовали с местными властями, однако саму идею чиновники уже одобрили. Стройку ТЦ начнут в ближайшие два года, а целиком завершить планируют еще за столько же. Представитель «Миллхауса» Джон Манн рассказал «Коммерсанту», что его компания не отказывается и от идеи построить в Сколково поле для гольфа. Тем более что местная земля всё равно принадлежит Абрамовичу, и он передал ее в безвозмездное пользование. Нужен ли в этом районе торгово-развлекательный центр, не совсем понятно: по соседству располагаются огромные «Мега Теплый Стан» и «Крокус Сити Молл».