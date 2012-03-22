Не успел с московских тротуаров сойти снег, как на мэрию в очередной раз посыпались обвинения на качество покрытия. История началась с поста блогера Ильи Варламова о грязи на улицах и о том, как уложенная плитка пережила весну, а теперь расследование пообещал провести Алексей Навальный и даже назвал это «плитка-гейтом».

«„РосЯма“ вместе со всеми желающими готова собрать и систематизировать все очевидные дефекты, проявившиеся на плитке. „РосПил“ найдёт всех подрядчиков и контракты. После чего мы потребуем, чтобы мэр Собянин совершенно формальным образом принудил подрядчиков проводить гарантийные ремонты до тех пор, пока мы не получим ту плитку, которую должны получить на наши уже уплаченные деньги», — написал в своем блоге Навальный.

Напомним, что решения Собянина покрыть плиткой все тротуары в пределах Садового кольца с самого начала вызвало неоднозначную реакцию горожан. Тем не менее около 400 квадратных метров уже успели замостить. Недавно блогер Илья Варламов опубликовал подробный фоторепортаж о том, как плитка пережила зиму. Он нашел много недостатков: где-то образовались лужи, хотя по стандартам такого быть не должно, где-то кладка уже повреждена или не хватает кирпичей, нет сливов для дождевой воды и тающего снега. Варламов даже привел в пример бригаду некоего Гагика Асланяна, которая уложила плитку хуже всех.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков на отчетной пресс-конференции заявил, что плитка в городе уложена просто прекрасно. «Плитка прекрасно пережила зимний период. Не было случаев травматизма на плитке. По ней москвичам ходить удобно и комфортно», — приводит слова чиновника агентство «Интерфакс».

Гарантия на плитку по условиям госконтракта — три года, и мэр не раз подчеркивал, что всю некачественную работу подрядчики будут переделывать за свой счет. Алексей Навальный взял за основу именно это условие. «Мы не знаем, сколько и кому отстёгивал Гагик Асланян за плиточный подряд, но точно знаем, что лужи на плитке свидетельствуют о том, что работы он сделал плохо, а чиновники их почему-то приняли. Пусть те, кто с Гагика брал откаты, их возвращает — на гарантийный ремонт хватит. Бирюков этих людей явно должен знать, раз так активно выгораживает их», — пишет он.

The Village попросил прокомментировать ситуацию с плиткой в департаменте ЖКХ. Но представители ведомства ответили, что «фотографии недоработок без адреса и указаний на конкретику больше напоминают пиар своего блога», и вместе этого предложили всем горожанам писать на специальные сайты: «Мэрия специально для этого создала сайты „Наш город“, „Портал по уборке московских улиц“. Там каждый может оставить информацию о нарушения, загрузить фото, указать точный адрес. Все обращения берутся на контроль, есть конкретный срок, в который обращение должно быть отработано. Мы всячески призываем москвичей помочь нам благоустроить город».