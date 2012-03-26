Капков рассказал, что сегодня в столице есть около 70 парков и усадеб, и кинотеатры нужно сделать в каждом, где есть такая возможность. Определять репертуар площадок будет руководство парков. Уже точно известно, что этим летом киноманов будут принимать у себя парк Горького, «Эрмитаж», «Сокольники» и «Музеон».

В парке Горького второй сезон подряд будет работать летний кинотеатр «Пионер», а в «Сокольниках» откроется новая площадка на 600 мест, где будут показывать зарубежный и отечественный артхаус. Парк «Музеон» обещает привлечь к сотрудничеству компанию Future Shorts, устраивающую показы короткометражного кино по всему миру. Цены на билеты обещают демократичные — 100–250 рублей, для студентов предусмотрят скидки, а для ветеранов и инвалидов вход и вовсе сделают бесплатным.

В городской программе «Культура Москвы» развитию кинотеатров посвящен целый раздел. До 2016 года департамент культуры намерен провести научную реставрацию кинотеатра «Художественный» и возродить его как «Центр российских кинопремьер», а также создать экспериментальные площадки на базе кинотеатров «Факел», «Звезда», «Нева», «Полет» и «Молодежный».

При этом в «Ударнике» на Берсеневской набережной появится музей современного искусства, а в «Пушкинском» уже осенью откроют театр мюзиклов. Реконструкцией этой площадки займется театральная компания Stage Entertainment, специализирующаяся на музыкальных постановках. В результате весь район с театрами Станиславского, Пушкина, МХТ им. Чехова и «Ленкомом» должен стать театральным кварталом на манер нью-йоркского Бродвея.