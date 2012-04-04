Новое приложение для смартфонов «Соцкарточка» помогает ориентироваться в городских службах и государственных учреждениях. Программа автоматически определяет местоположение владельца и показывает ближайшие к нему поликлиники, больницы, аптеки, травмпункты, отделения полиции, штрафстоянки и другие важные службы. Там же записаны их адреса, номера телефонов и график работы. Как говорят в компании «Гиперболоид», их приложение рассчитано в первую очередь на тех, кто недавно переехал в столицу или просто поменял район, и потому не знает, где искать те или иные службы. Пока «Соцкарточкой» можно воспользоваться только в Москве и Зеленограде, но уже в ближайшие месяцы планируется подключить к приложению Подмосковье и другие регионы. Приложение бесплатное и доступно для смартфонов на базе iOS и Android.