Президент поручил к 1 июля подготовить пакет предложений по передислокации, чтобы определить, куда именно переедет каждое из названных ведомств. Если это успеют сделать, то следующий год посвятят проектированию переезда. Освободившиеся от чиновников здания собираются отдать под гостиницы и офисы международного финансового центра.

Сегодня же помощник президента Аркадий Дворкович заявил, что застройка «новой Москвы» будет малоэтажной и высотные кварталы там не предполагаются, сообщает «РИА Новости». Также Дворкович обозначил примерные сроки переезда: «Если через три месяца будут представлены предложения и решение о порядке переезда будет принято, следующий год будет отведен на проектирование. Поэтому строительство раньше конца 2013 года просто не может физически начаться и, соответственно, не может завершиться раньше конца 2014 года».

Вместе с этим президент Медведев поручил начать строительство платного участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на территории «Большой Москвы» — проектирование трассы должно завершиться к 1 декабря этого года, а на само строительство отвели четыре года. Общая протяженность ЦКАД составит 521 км, стоимость проезда будет варьироваться: на участках, построенных за счет госбюджета, проезд составит 1 рубль за километр, а на участках инвесторов цена подскочит до трех с лишним рублей. Ответственными за строительство ЦКАД назначены глава Росавтодора Сергей Кельбах, столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Сергей Шойгу.