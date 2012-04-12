Президент Медведев определился с переездом Совет Федерации, Госдуму, администрацию Кремля, Генпрокуратуру, Следственный комитет, Верховный суд и еще ряд государственных ведомств перевезут в «Большую Москву», но не раньше 2014 года.
До конца своего срока президент Дмитрий Медведев намерен подготовить все необходимые документы для проекта «Расширение Москвы». В понедельник он провел совещание в Троицке, а сегодня озвучил список государственных ведомств, которые должны переехать на территории, присоединяемые к Москве с первого июля, об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Среди них оказались:
- Совет Федерации;
- Государственная дума;
- Администрация президента;
- Белый дом;
- Генпрокуратура;
- Следственный комитет;
- Счетная палата;
- Верховный суд РФ;
- Высший арбитражный суд;
- Московский городской суд;
- Федеральный арбитражный суд Московского округа;
- Девятый арбитражный апелляционный суд.
Президент поручил к 1 июля подготовить пакет предложений по передислокации, чтобы определить, куда именно переедет каждое из названных ведомств. Если это успеют сделать, то следующий год посвятят проектированию переезда. Освободившиеся от чиновников здания собираются отдать под гостиницы и офисы международного финансового центра.
Сегодня же помощник президента Аркадий Дворкович заявил, что застройка «новой Москвы» будет малоэтажной и высотные кварталы там не предполагаются, сообщает «РИА Новости». Также Дворкович обозначил примерные сроки переезда: «Если через три месяца будут представлены предложения и решение о порядке переезда будет принято, следующий год будет отведен на проектирование. Поэтому строительство раньше конца 2013 года просто не может физически начаться и, соответственно, не может завершиться раньше конца 2014 года».
Вместе с этим президент Медведев поручил начать строительство платного участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на территории «Большой Москвы» — проектирование трассы должно завершиться к 1 декабря этого года, а на само строительство отвели четыре года. Общая протяженность ЦКАД составит 521 км, стоимость проезда будет варьироваться: на участках, построенных за счет госбюджета, проезд составит 1 рубль за километр, а на участках инвесторов цена подскочит до трех с лишним рублей. Ответственными за строительство ЦКАД назначены глава Росавтодора Сергей Кельбах, столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Сергей Шойгу.
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Территорию новой Москвы разделят на три зоны. Как пояснил Собянин, «это ближний пояс, где будет уместна частичная урбанизация; средний пояс, где следует реализовать проекты создания локальных градостроительных комплексов и социальных объектов в природном окружении; дальний рекреационный пояс, предназначенный для развития туризма, отдыха, сохранения сложившейся природной среды». Кроме того, в планах создать шесть кластеров: административный, финансовый, научный, университетский, медицинский и туристический. Точный адрес всех кластеров градоначальник не называл, уточнив лишь, что наука останется за «Сколково» и Троицком.
Схема на обложке: пресс-служба мэрии Москвы
Комментарии
Действительно я-то вижу только то, что навязывают.. Конечно, а дивлом магистерский по информационной аналитике мне так дали по обычной случайности.. так за красивые глазки. А вот лишь одно существо видит факты.. и сует одно и тоже настроение в каждый пост, повторяя одни и те же аргументы.. браво!
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