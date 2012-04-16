Молодые архитекторы oneione придумали, как изменить отношение граждан к российским правоохранительным органам. Вместо стандартных полицейских учаcтков они предлагают устанавливать прозрачные боксы, в которых стражи порядка будут работать на виду у публики. Такое нововведение, считают сотрудники студии, окажется намного эффективнее, чем переименование милиции в полицию.

Среднестатистическое отделение — это серое здание, отгороженное от граждан железными решетками. У жителей сложилось множество стереотипов о том, что происходит за его дверьми. По проекту onieone инновационный участок состоит из двух частей: стеклянного куба, где находятся рабочие места полицейских, и небольшой бетонной пристройки с камерами предварительного заключения и подсобными помещениями.

Прозрачность в буквальном смысле должна изменить отношение к полицейским. Подобные участки есть во всем мире. Например, в Грузии они появились два года назад. До этого грузинское МВД считалось средоточием коррупции и беспредела. После реформы отношение к ведомству резко изменилось: теперь, согласно статистике, стражам порядка доверяют не 10 % населения, как раньше, а 87 %.


 

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Александр Петунин, соавтор проекта: «Мы, конечно, хотели бы предложить такой проект городу. Хотя сейчас он носит скорее концептуальный характер. Точные расчеты пока сделать нельзя, потому что нужно учесть слишком много факторов. Мы не первопроходцы в этом деле, прозрачные полицейские участки существуют во многих странах, даже в Грузии. А для России сейчас это как никогда актуально. Стеклянный объем символизирует открытость и позволяет видеть то, что происходит внутри. Полиция в буквальном смысле оказывается здесь под надзором граждан. Но и полицейские, благодаря прозрачным стенам, могут контролировать то, что происходит вокруг. Глухой объем из грубого бетона, в свою очередь, напоминает о неотвратимости наказания для преступников».

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА


Фотографии: oneione, www.chistoprudov.livejournal.com