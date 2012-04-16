Молодые архитекторы предложили проект прозрачного полицейского участка Архитекторы из студии oneione предложили проект стеклянного полицейского участка, который поможет стражам порядка наблюдать за обстановкой вокруг, а горожанам — следить за их работой.
Молодые архитекторы oneione придумали, как изменить отношение граждан к российским правоохранительным органам. Вместо стандартных полицейских учаcтков они предлагают устанавливать прозрачные боксы, в которых стражи порядка будут работать на виду у публики. Такое нововведение, считают сотрудники студии, окажется намного эффективнее, чем переименование милиции в полицию.
Среднестатистическое отделение — это серое здание, отгороженное от граждан железными решетками. У жителей сложилось множество стереотипов о том, что происходит за его дверьми. По проекту onieone инновационный участок состоит из двух частей: стеклянного куба, где находятся рабочие места полицейских, и небольшой бетонной пристройки с камерами предварительного заключения и подсобными помещениями.
Прозрачность в буквальном смысле должна изменить отношение к полицейским. Подобные участки есть во всем мире. Например, в Грузии они появились два года назад. До этого грузинское МВД считалось средоточием коррупции и беспредела. После реформы отношение к ведомству резко изменилось: теперь, согласно статистике, стражам порядка доверяют не 10 % населения, как раньше, а 87 %.
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Комментарии
не думаю что он весь будет стеклянным. эдак и сортиры стеклить надо
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