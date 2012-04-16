Если посмотреть на стенд под правильным углом, цилиндр точно укажет на тот или иной объект: это может быть историческое здание, вход в метро, музей или даже общественный туалет. Не запутаться помогут и маленькие иконки в ярко-желтых кружках. Размер стенда — 190 см на 87,5 см, корпус изготовлен из стального профиля, а прозрачная поверхность — из особо прочного стекла. Сверху щит подсвечен светодиодными лентами, которые позволят прочитать текст даже ночью.

Для районов с более поздней застройкой студия Лебедева предусмотрела еще один вариант стендов — двойные конструкции большего размера. Такие стенды проще изготовить, они выглядят современнее и содержат больше информации, что важно для районов с плохой навигацией.