Студия Артемия Лебедева разработала концепт уличной навигации Чтобы помочь горожанам и туристам ориентироваться на местности, в студии Лебедева придумали прозрачные навигационные стенды.
В студии Артемия Лебедева решили усовершенствовать городскую навигацию и разработали концепт уличных щитов, которые не только помогут ориентироваться, но и расскажут о важных достопримечательностях. Информацию о близлежащих зданиях и учреждениях предлагают наносить на прозрачные панели, внутри которых закреплены цилиндры, указывающие на тот или иной объект. Все надписи продублированы на английском языке, а сами стенды выполнены в двух вариантах: для исторического центра Москвы и для районов с современной застройкой.
Если посмотреть на стенд под правильным углом, цилиндр точно укажет на тот или иной объект: это может быть историческое здание, вход в метро, музей или даже общественный туалет. Не запутаться помогут и маленькие иконки в ярко-желтых кружках. Размер стенда — 190 см на 87,5 см, корпус изготовлен из стального профиля, а прозрачная поверхность — из особо прочного стекла. Сверху щит подсвечен светодиодными лентами, которые позволят прочитать текст даже ночью.
Для районов с более поздней застройкой студия Лебедева предусмотрела еще один вариант стендов — двойные конструкции большего размера. Такие стенды проще изготовить, они выглядят современнее и содержат больше информации, что важно для районов с плохой навигацией.
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или к которой сложно прилипает, например
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