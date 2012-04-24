Столичные власти придумывают всё новые способы очистить город от пробок. С января следующего года парковка в пределах Бульварного кольца должна стать платной, а уже летом штраф за неправильно припаркованный автомобиль вырастет в десять раз — до трех тысяч рублей. Фиксировать нарушения будет специальное устройство «Паркон», которое крепится к обычному автомобилю и автоматически фотографирует номера тех, кто не соблюдает правила. «Парконы» заработали на московских улицах 15 апреля. Понаехали тут: Мария Бахарева о машинах, тротуарах и колясках

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Парконами» оснастили пока десять машин Ford Focus. Для узнаваемости на капот приклеили ярко-желтые ярлыки «Мобильный видеоконтроль». Каждой машине назначают маршрут, а при помощи GPS отмечают отрезки, где парковка запрещена. Когда автомобиль въезжает в зону незаконной парковки, система «Паркон» автоматически включает видеофиксацию. Одна камера снимает общий план, а вторая — госномер. Правда, по закону остановка под знаком разрешена на пять минут, так что спустя полчаса Ford еще раз проезжает по улице и повторно снимает припаркованные автомобили. В итоге в памяти у «Паркона» остаются только те машины, которые были замечены дважды. За день автомобиль объезжает несколько маршрутов, а вечером подключается к беспроводной сети и сливает информацию на серверы ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Далее изображения с автомобилей распределяются между компьютерами операторов ЦОДД. Всего сегодня работают 50 операторов, они находят в базе данных номер зафиксированного автомобиля и имя владельца, заполняют необходимые для взимания штрафа формы, а затем сотрудник ГИБДД оформляет постановление, которое вместе со снимками отправляют нарушителю. В результате через 3–5 дней автомобилисту приходит конверт с двумя бумажками. Первая — фотографии неправильно припаркованного авто с указанием адреса, где было зафиксировано нарушение, и квитанция для оплаты штрафа в 300 рублей. Вторая бумажка — это письмо от столичного департамента транспорта с просьбой соблюдать правила парковки и с предупреждением, что с 1 июля штраф возрастет до трех тысяч рублей. Для iPhone вышло приложение с парковками Москвы Парковка в центре будет платной

МАРШРУТЫ «ПАРКОНА»

Сейчас автомобили курсируют по 15 самым проблемным маршрутам, в которые входит Садовое кольцо, Новослободская улица и Балчуг. Все их ЦОДД разработал совместно с ГИБДД, причем в ведомствах уверяют, что ориентировались и на жалобы, поступающие от москвичей. До конца июня число автомобилей с «Парконами» возрастет до ста, а маршрутов будет около 90. Полный список улиц, где вас смогут снять скрытой камерой, появится на сайте ЦОДД. Несколько адресов, кстати, намедни стали известны газете «Коммерсантъ»: по данным издания, «Парконы» будут курсировать по Моховой, Китай-городу, Кутузовскому проспекту, Волоколамскому, Боровскому, Ярославскому шоссе.

ПЛЮСЫ

В Центре организации дорожного движения уверяют, что в работе «Парконов» полностью исключен человеческий фактор: устройство включается автоматически и выписывает штрафы даже блатным номерам, а взятку тут дать просто некому. Операторы тоже обмануть никого не смогут, так как информация дублируется в ГИБДД. Другое важное преимущество — оперативность. За один рабочий день, с девяти утра до девяти вечера, «Парконы» могут фиксировать несколько тысяч правонарушени. Ни один даже самый фанатичный инспектор оштрафовать стольких автомобилистов не успеет.

МИНУСЫ

В первую очередь — цена. Каждое устройство обходится городскому бюджету в 250 тысяч рублей. Кроме того, новая система не отвечает на вопрос: что делать с теми, кто будет закрывать или вообще снимать номера на время парковки. К тому же автомобили могут ставить боком, так устройство не считает номер. В этих случаях отсутствие «человеческого фактора» заметно помешает работе. Наконец, автомобили с «Парконами», по крайней мере в ближайший год, курсировать будут только по центру Москвы. Хотя глава департамента транспорта Максим Ликсутов и заявил, что ежедневно в ведомство приходит до 1 500 жалоб на неправильно припаркованные автомобили по всему городу, а не только в ЦАО.

АЛЬТЕРНАТИВА ОБОЧИНЕ

Власти утверждают, что в Москве и сейчас есть где парковаться. По словам Максима Ликсутова, в час пик многоярусные парковки заняты не более чем на четверть. Другое дело, что большинство из них платные, и средняя цена колеблется около 250–300 рублей за час. Ликсутов рассказал, что его ведомство регулярно проводит переговоры с владельцами частных стоянок, чтобы те снижали цены, а кроме того, власти создают свои демократичные парковки, цены на которых не превышает 100 рублей в час.

Также глава департамента пообещал, что в ближайшее время заработает сайт, полностью посвященный парковкам в столице. Водители смогут узнать, где есть свободные места и во сколько обойдется парковка, а местные жители — оставить жалобы на машины, которые мешают движению пешеходов.

Максим Ликсутов, глава столичного департамента транспорта: «Цель города — ни в коем случае не какими-то жесткими мерами бороться с неправильно припаркованными машинами, а наоборот — сделать этот процесс максимально комфортным. У нас даже акция проходит: людям, неправильно припарковавшим машины, мы раздаем желтые карточки, чтобы они знали заранее, что скоро им придется платить за такое нарушение 3 000 рублей. Подобные акции мы будем продолжать и постараемся максимально уведомить всех автовладельцев, многие из которых иногда даже не знают, что припарковались там, где делать этого нельзя. Мы дадим возможность найти нормальное легальное место либо выбрать общественный транспорт, но это уже личный выбор каждого».

Фото: Катя Конюшкова