На Васильевском острове хотят построить парк развлечений под названием «Окно в Европу» — с вело-роллерной трассой, 75-метровым колесом обозрения и храмом имени Джона Леннона, пишет Dp.ru.

Проект парка в Смольном продвигают депутаты муниципального округа «Гавань» Сергей Соколов (президент группы «СиБ», владеющей торгово-развлекательным комплексом «Шкиперский молл») и Даниил Супрунчук. Они уже заручились поддержкой главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой.

По задумке депутатов, парк будет расположен в западной части Васильевского острова. Зелёная зона должна занять 22,2 гектара между площадью Европы за гостиницей «Прибалтийская» и съездом с ЗСД.

Помимо трассы, колеса обозрения и храма, депутаты предлагают построить в парке коммерческие помещения: «Ратушу» (здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров с магазинами, ресторанами и гостиницей) с «Ратушной площадью» для проведения массовых мероприятий; «Торговую площадь» (двухэтажный торговый комплекс площадью 7 тысяч квадратных метров с паркингом на 580 машино-мест); «Пассажную площадь» (крытая площадка 2,3 тысячи квадратных метров с торговыми зданиями площадью 1 тысяча квадратных метров). Кроме того, муниципалы хотят разбить верёвочный экстрим-парк, спорт-площадки, парк аттракционов и детские площадки.