Всемирный банк отложил финансирование второй зоны платной парковки в Коломне. В Смольном считают, что это связано с обострением международной напряжённости, пишет «Фонтанка».

Ранее банк планировал выделить на платную парковку в Коломне 2 миллиарда рублей (город — 200 миллионов). Пока вопрос о выделении денег отложили до июня.

Вторую зону платной парковки на 20 тысяч машино-мест собирались оборудовать на территории, ограниченной Невой, Фонтанкой, Лермонтовским, улицей Декабристов, набережной Крюкова канала и площадью Труда. В итоге в текущем году Смольный лишь расширит первую пилотную зону Кирочная — Фонтанка — Невский — Лиговский, оборудовав дополнительно 2,5 тысячи машино-мест между Невой и Кирочной.