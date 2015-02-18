«Спортивную-2» откроют в мае в День города «Спортивную-2» откроют в мае в День города
Второй вестибюль станции метро «Спортивная» откроют в конце мая, передаёт «Балтинфо» со ссылкой на заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александра Комиссарова.
Открытие «Спортивной-2» приурочат ко Дню города — 27 мая. Ранее предполагалось, что проект завершат к декабрю 2015 года.
Сейчас все эскалаторное оборудование смонтировано на 90 %. Отделочные работы находятся активной фазе — в частности, уже смонтировали мозаичное панно художника Быстрова.
«Спортивная-2» станет первой в Петербурге станцией метро, где используют так называемый горизонтальный эскалатор — траволатор, который под Невой будет доставлять пассажиров к действующему подземному вестибюлю станции.