Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сократил расходы на 7 миллиардов рублей. Оптимизация расходов коснётся трёх линий метрополитена: Красносельско-Калининской, Невско-Василеостровской и Лахтинско-Правобережной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом 1,5 миллиарда рублей снимут с расходов на строительство Красносельско-Калининской линии. Сейчас идёт первый этап строительства ветки — от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». При этом ещё в октябре прошлого года КРТИ отменил конкурсы на инженерно-изыскательские работы для этой линии. Конкурс касался продолжения линии от станции «Обводный канал — 2» до станции «Полюстровский проспект — 1», от станции «Полюстровский проспект — 1» до станции «Ручьи» и от станции «Казаковская» до станции «Петергофское шоссе».

Ещё 3,7 миллиарда рублей уберут из строки расходов на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии (станции «Новокрестовская» и «Улица Савушкина»). Но на строительстве станций это не скажется: на них выделили деньги из федеральной казны, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018.

Расходы на строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная» сократили на 1,8 миллиарда рублей. Это произошло из-за переноса на полгода сроков строительства. На следующей неделе Комитет объявит повторный конкурс на строительство станций — на предыдущий, декабрьский, не заявилась ни одна компания.