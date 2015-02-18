В отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина возбудили уголовное дело. Об этом пишет «Балтинфо» со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина.

Причиной стал инвестиционный договор о строительстве надземного вестибюля станции «Адмиралтейская». «По версии следствия, в 2012 году начальник ГУП „Петербургский метрополитен“ Владимир Гарюгин и иные лица использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц при заключении инвестиционного договора», — заявил Маркин.

В результате, как следует из материалов дела, бюджету Петербурга причинили ущерб на сумму не менее 466 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Накануне в управлении метрополитена, в домах должностных лиц ГУП и в офисе компании-инвестора прошли обыски.