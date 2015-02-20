В 2015 году в Петербурге отремонтируют 100 контейнерных площадок для сбора мусора. В адресную программу включили девять районов. Ремонт обойдётся в 23,6 миллиона рублей, пишет «Квадрат.ру».

При выборе адресов чиновники учитывали жалобы жителей и информацию «Центра комплексного благоустройства». Ремонтировать площадки будут в соответствии с типовыми эскизами, которые сейчас разрабатывает Комитет по градостроительству и архитектуре.

Кроме того, в посёлке Петро-Славянка в Колпинском районе сейчас реализуют пилотный проект по оборудованию контейнерных площадок заглублённого типа. Новые контейнеры объёмом пять кубических метров каждый установят весной по четырём адресам: Славянская, Бугровая улицы, у моста на Советском проспекте, пересечение улиц Овражной и Вокзальной.