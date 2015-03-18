Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что к 2016 году городские власти на 100 % обеспечат Wi-Fi метрополитен, а также сады и скверы Петербурга. Об этом сообщает Dp.ru.

Сейчас бесплатный Wi-Fi в метро есть на 38 станциях, а также на некоторых маршрутах трамваев и троллейбусов и в части автобусов, связывающих Петербург и Ленобласть. Ранее власти обещали обеспечить Wi-Fi не только на станциях метро, но и в вагонах поездов подземки.