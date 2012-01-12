Агентство Publicis Visage работает на Украине с 1995 года и представляет сеть Publicis Worldwide. На улицу Жилянскую, в здание, где находятся остальные агентства коммуникационного холдинга Atlantic Group, компания переехала в 2010 году.

Идея оформления офиса принадлежит арт-директору агентства Сергею Хандусенко. Основной цвет в помещении — красный, это цвет бренда Publicis. Его решили сочетать с серым и белым. Стены украсили фотографиями, купленными в стоках. Монохромные снимки подчеркивают лаконизм интерьера, в котором присутствуют яркие цветовые акценты. В офисе две небольшие переговорные комнаты и два просторных рабочих пространства.